Carrefour zastanawia się nad sprzedażą biznesu w Polsce. Wraz z JP Morgan udostępnił potencjalnym nabywcom tzw. data room, czyli pakiet poufnych danych finansowych i operacyjnych. Od tego czasu na rynku trwa walka. O aktywa francuskiego giganta konkurują najwięksi gracze Europy Środkowej. Rządowe zaangażowanie sprawia jednak, że transakcja wkracza na zupełnie nowy poziom.

Resort rolnictwa wchodzi do gry

Resort rolnictwa poinformował, że 23 listopada 2025 r. przesłał do Ministra Aktywów Państwowych wniosek dotyczący wejścia KGS do przetargu na zakup 750 sklepów oraz 40 centrów handlowych Carrefoura. Tym samym państwo dołącza do wyścigu, który od miesięcy elektryzuje branżę spożywczą i inwestorów.

Budowa dużej, polskiej sieci handlowej

Pomysł, by to państwowa KGS przejęła Carrefoura, pojawił się już kilka lat temu. Projekt budowy polskiej sieci handlowej, której podstawą będzie krajowy kapitał, powraca raz na jakiś czas. Za rządów PiS, rozważano nawet zakup Żabki, choć wtedy nie doszło do konkretów. Teraz sytuacja wygląda inaczej: zalecenie ministerstwa to pierwszy oficjalny dokument, który daje KGS zielone światło do udziału w rywalizacji.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 850 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci 40 stacji paliw.