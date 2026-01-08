W serwisie praca-niemcy24.pl, pojawiła się m.in. oferta pracy przy pakowaniu kosmetyków w Niemczech w Osnabrück, ok. 80 km na północ od Dortmundu. Obowiązki? Pakowanie gotowych kosmetyków do opakowań pojedynczych i zbiorczych, ale także nalewanie produktów do butelek i pojemników. Do tego przyklejanie etykiet czy wykonywanie prostych prac przy linii produkcyjnej.

Płaca za taką pracę to 13,9 euro za godzinę. Miesięcznie to 2,2 tys. euro (ponad 9 tys. zł). Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, ale odpłatnie. To praca od zaraz i skierowana do osób bez doświadczenia i bez znajomości języka niemieckiego. Pracodawca zapewnia również polskojęzycznego koordynatora.

Rekrutacja do pracy na produkcji napojów

W Niemczech, niedaleko Stuttgartu, trwa rekrutacja do pracy na produkcji napojów. Oferta jest skierowana również do Polaków. Pracodawca nie wymaga znajomości języka niemieckiego i oferuje konkurencyjne wynagrodzenie wraz z bezpłatnym zakwaterowaniem.

Do obowiązków pracownika będzie należało wsparcie przy obsłudze linii produkcyjnej napojów. Jego głównym zadaniem ma być obsługiwanie prostych maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej. Wynagrodzenie za pracę wynosi 14,53 euro brutto za godzinę, czyli ok. 62 zł. Dzięki licznym dodatkom miesięczne zarobki sięgają od 1600 do 1900 euro netto, czyli ok. 6,7-8 tys. zł netto.

Niemcy szukają pracowników w produkcji

Jak informuje Interia, Niemcy szukają obecnie przede wszystkim pracowników do działów produkcji. Najnowsze oferty dotyczą pakowania serów, produkcji czekolady czy napojów. Nie brakuje również ofert pracy dla monterów okien czy tynkarzy.

Pracownik produkcji bez doświadczenia i znajomości języka może liczyć przeciętnie na 2000-2500 euro miesięcznie. Według Federalnej Agencji Pracy średnie wynagrodzenie w Niemczech w 2025 roku przekroczyło już 4000 euro brutto (ponad 16 800 zł).

Ile zarobi lekarz w Niemczech?

Polacy pracują w Niemczech nie tylko na produkcji, ale także w innych zawodach, które słyną z prestiżowych zarobków, np. jako lekarze. Lekarz rezydent w Niemczech na początku swojej kariery, czyli w pierwszym roku pracy wynosi do 4600 euro brutto (prawie 20 tys. zł miesięcznie). Po 5 latach lekarz rezydent może liczyć na zarobki do 5900 euro brutto. Średnie miesięczne zarobki lekarza w Niemczech wynoszą około 7 461 euro brutto, czyli ponad 31 tys. zł.

W Polsce mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w lipcu 2025 r. wyniosła 7.246,64 zł i była niższa o 18,3 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lipcu 2025 r. wyniosło 8.866,43 zł.