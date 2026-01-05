Abonament RTV od dawna budzi emocje i należy do najbardziej dyskutowanych obowiązków finansowych w Polsce. Choć coraz więcej osób nie korzysta już z tradycyjnych mediów, obowiązujące przepisy wciąż nakładają na większość gospodarstw domowych konieczność regularnego opłacania abonamentu. Wystarczy samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór radia lub telewizji, aby powstał taki obowiązek. Jedni zwyczajnie o nim zapominają, inni świadomie unikają płatności, narażając się na dotkliwe sankcje finansowe, a w skrajnych sytuacjach nawet na postępowanie egzekucyjne. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kogo dotyczy opłata, kto może zostać z niej zwolniony oraz jakie konsekwencje grożą za jej nieuiszczanie.

Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. 25 stycznia 2026 roku wypada w niedzielę, dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dokonanie wpłaty do 23 stycznia, czyli ostatniego roboczego dnia poprzedzającego ustawowy termin.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Przepisy te zobowiązują zarówno osoby prywatne, jak i instytucje posiadające radio lub telewizor do rejestracji urządzenia oraz regularnego wnoszenia opłat. Co istotne, powinność ta pojawia się już z chwilą posiadania sprzętu umożliwiającego odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego – bez względu na to, czy urządzenie jest faktycznie używane, czy tylko znajduje się w gospodarstwie domowym.

Reklama

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Reklama

Od 1 stycznia 2026 roku zaczęły obowiązywać nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Podstawowe opłaty wynoszą obecnie 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Przepisy przewidują jednak możliwość obniżenia kosztów dla osób, które zdecydują się na opłacenie abonamentu z wyprzedzeniem, za dłuższy okres rozliczeniowy.

Przy płatnościach z góry obowiązują następujące zniżki:

3% miesięcznej stawki – przy opłacie za dwa miesiące,

4% miesięcznej stawki – przy opłacie za trzy miesiące,

5% miesięcznej stawki – przy opłacie za sześć miesięcy,

10% miesięcznej stawki – przy uiszczeniu należności za cały rok kalendarzowy z góry.

Ulgi te dotyczą zarówno opłat za sam odbiornik radiowy, jak i za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku, z uwzględnieniem rabatów zależnych od wybranego okresu płatności.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieopłacenie abonamentu RTV w wymaganym terminie może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Za unikanie tego obowiązku przewidziana jest kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

285 zł w przypadku posiadania wyłącznie radia,

915 zł, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się radio oraz telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z opłat. Brak reakcji w tym terminie może skutkować przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego, który ma możliwość wszczęcia egzekucji należności.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba dysponująca sprzętem zdolnym do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego ma obowiązek regulowania abonamentu RTV. Zgodnie z przepisami, wystarczy samo posiadanie takiego urządzenia, nawet jeśli nie jest ono faktycznie używane, aby powstał obowiązek uiszczania opłat.

W praktyce obejmuje to m.in. telewizory, radia, zestawy audio oraz radio zamontowane w samochodzie. Rejestracji odbiornika można dokonać zarówno osobiście w placówce Poczty Polskiej, jak i przez internet, za pomocą formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrole związane z opłacaniem abonamentu RTV prowadzą wyznaczeni do tego inspektorzy Poczty Polskiej. W całym kraju jest ich tylko kilkudziesięciu, dlatego działania kontrolne koncentrują się głównie na firmach, urzędach oraz innych instytucjach publicznych, natomiast wizyty w prywatnych gospodarstwach domowych należą do rzadkości. Należy przy tym pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, może jednak zażądać okazania dowodu rejestracji odbiornika lub skierować do właściciela wezwanie do uregulowania zaległych opłat.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że abonament RTV nie jest opłacany, właściciel odbiornika w pierwszej kolejności otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty. Od dnia jego doręczenia ma 7 dni na uregulowanie należności. W przypadku braku reakcji w tym terminie Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do urzędu skarbowego. Od tego momentu postępowanie prowadzą organy skarbowe, których uprawnienia w zakresie egzekucji są zbliżone do tych, jakie posiada komornik sądowy.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeśli zaległy abonament RTV nie zostanie opłacony w wyznaczonym czasie, urząd skarbowy ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Należność może zostać ściągnięta m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków znajdujących się na rachunku bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do podjęcia takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja odbywa się automatycznie, bez zgody osoby zadłużonej, jednak w przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych obowiązują ustawowe limity potrąceń oraz kwoty wolne od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

seniorzy, którzy ukończyli 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy,

posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby z poważnymi problemami słuchu – całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej,

emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: