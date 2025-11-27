Polska przedsiębiorczość ma się dobrze, a Polacy niezmiennie chętnie biorą sprawy w swoje ręce. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, trzeci kwartał 2025 r. przyniósł kolejny wzrost liczby rejestracji nowych przedsiębiorstw. Przybyło ich 85 368. Dla porównania w tym samym czasie przed rokiem było 85 341 rejestracji. Choć wzrost jest niewielki, to jednak, jak zauważają eksperci, mamy do czynienia z kontynuacją pozytywnego trendu, gdyż również drugi kwartał 2025 r. był pod tym względem lepszy niż rok wcześniej (88 728 wobec 87 642). I to jest najistotniejsze w tych danych.

Ważna jest również zmiana struktury nowej przedsiębiorczości. Niezmiennie dominują cztery główne obszary, takie jak usługi, które stanowią 25,2 proc. wszystkich rejestracji, budownictwo z wynikiem 19,1 proc., działalność określana jako pozostałe sekcje – 18,9 proc. oraz handel i naprawy pojazdów – 12,1 proc. Jednak o ile sektor usług zanotował dynamiczny wzrost rejestracji aż o 13,4 proc. rok do roku, o tyle branża handlu i napraw pojazdów przeżywa wyraźne spowolnienie, notując spadek o 22,5 proc.

Niezależnie natomiast od branży, dominującą formą prawną pozostaje jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), która stanowiła aż 82,8 proc. wszystkich rejestracji. To właśnie dla tych tysięcy nowych przedsiębiorców, ale też dla doświadczonych firm kluczowe staje się znalezienie efektywnych narzędzi do zarządzania biznesem.

Od pomysłu do stabilnej firmy

Rejestracja firmy, dzięki ułatwieniom proceduralnym czy ulgom na start, jest dziś prostsza niż kiedykolwiek. To jednak dopiero pierwszy krok. Prawdziwe wyzwania zaczynają się później – zarządzanie finansami, dbanie o płynność, rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, obsługa klientów i fakturowanie. W gąszczu tych obowiązków łatwo stracić kontrolę, zwłaszcza nad finansami.

Dlatego jednym z absolutnie podstawowych narzędzi, które porządkuje biznes, jest odpowiednie konto firmowe. Choć przepisy nakładają formalny obowiązek jego posiadania głównie na spółki czy fundacje, w praktyce każdy przedsiębiorca powinien o nim pomyśleć. Dotyczy to także właścicieli JDG, nawet tych niebędących płatnikami VAT. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości 2 mln euro wyrażonych w złotych, mogą korzystać z rozliczeń z konta osobistego.

Dlaczego taki rozdział jest właściwy? Powód jest prosty: przejrzystość. Mieszanie finansów prywatnych z firmowymi to prosta droga do chaosu w dokumentach, problemów z księgowością i utraty kontroli nad tym, ile firma realnie zarabia, a ile wydaje. Dobre konto firmowe to centrum zarządzania finansami, które poprawia efektywność i pozwala skupić się na rozwoju biznesu, a nie na żmudnym segregowaniu przelewów.

Volkswagen Bank dla MŚP

Banki dostrzegają te potrzeby, oferując produkty skrojone pod wymagania przedsiębiorców. Przykładem takiego podejścia jest Plus Konto Biznes w Volkswagen Bank. Instytucja ta, kojarzona głównie z finansowaniem motoryzacji, z powodzeniem wspiera również małe i średnie firmy, proponując im elastyczne rozwiązania. Obecnie kusi przedsiębiorców promocją „Pakiet dla przedsiębiorczych za zero!”.

Decydując się na rachunek firmowy, przedsiębiorca powinien analizować ofertę nie tylko pod kątem opłaty za prowadzenie konta, lecz także całościowego pakietu korzyści. W przypadku Volkswagen Bank kluczowe benefity w ramach wspomnianej promocji obejmują przede wszystkim brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku (przy spełnieniu warunków regulaminu). Przedsiębiorca nie płaci również za wydanie praktycznej karty Visa Business, która ułatwia rozliczanie wydatków służbowych. Co więcej, bank zapewnia darmowe ubezpieczenie każdej karty wydanej do rachunku w ramach pakietu Biznes. Dla firm aktywnie prowadzących rozliczenia kluczowy będzie fakt, że pierwsze 500 przelewów internetowych w miesiącu jest bezpłatne, co dla większości małych i średnich podmiotów oznacza w praktyce brak kosztów za standardowe operacje, w tym te do ZUS i US.

Bank zapewnia też funkcjonalności ułatwiające codzienne zarządzanie, takie jak dostęp dla pełnomocników, których przedsiębiorca może sam ustanowić, czy darmowe rachunki pomocnicze, czyli popularne subkonta, idealne do wydzielania środków na konkretne cele, np. podatki czy projekty. Do dyspozycji jest również wygodna aplikacja mobilna, w której można nie tylko sprawdzić stan konta czy zrealizować i zautoryzować transakcję, ale też zobaczyć stan kredytów, założyć lokatę, przejrzeć historię płatności albo dostęp do atrakcyjnych lokat firmowych, takich jak Lokata Plus Biznes i Lokata Max Biznes.

Oprócz funkcjonalności bank dba również o bezpieczeństwo. Depozyty zgromadzone na rachunku są gwarantowane do równowartości 100 tys. euro przez niemiecki fundusz gwarancyjny. Uzupełnieniem jest profesjonalna obsługa telefoniczna oraz dostęp do bankowości internetowej 24/7, co daje pełną kontrolę nad finansami o każdej porze.

Finansowa wartość dodana

Nowoczesne konto firmowe to dziś jednak znacznie więcej niż darmowe przelewy i karta. To ekosystem usług, które realnie wspierają prowadzenie działalności. Plus Konto Biznes jest tego dobrym przykładem, oferując szereg bezpłatnych usług dodatkowych, które dla wielu firm stanowią znaczącą wartość.

Przedsiębiorcy otwierający ten rachunek zyskują przede wszystkim dostęp do narzędzi ułatwiających przyjmowanie płatności. Bank oferuje bezpłatne korzystanie z tradycyjnego terminala POS przez 1,5 roku lub z aplikacji POSapp, czyli terminala w telefonie, przez 2 lata. To nie wszystko. W pakiecie z terminalem klient otrzymuje bez dodatkowych kosztów takie usługi jak DCC (Dynamic Currency Conversion), dające klientom płacącym zagraniczną kartą wybór waluty transakcji, czy możliwość wypłaty gotówki przez klienta przy okazji płatności kartą. W branży usługowej i gastronomii przydatna będzie funkcja dodawania napiwku na terminalu, a o wizerunek firmy pomoże zadbać opcja umieszczenia logo na wydruku. Dla firm działających w internecie bank przygotował ofertę płatności online dla sklepu internetowego. Dodatkowo przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami z Europy docenią bezpłatne przewalutowanie transakcji zagranicznych z euro na złote.

Ofertę uzupełniają rabaty w programie Visa Benefit.

Ułatwienia w założeniu rachunku

Volkswagen Bank postawił na wygodę, różnicując proces założenia konta w zależności od formy prawnej. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą założyć Plus Konto Biznes w pełni online. Wystarczy wejść na stronę banku i skorzystać z intuicyjnego kreatora wniosku.

W przypadku wszystkich form innych niż JDG proces wymaga skorzystania z Centrum Formularzy dostępnego na stronie banku, co wynika z konieczności bardziej złożonej weryfikacji.

Wybór odpowiedniego konta firmowego to jedna z pierwszych strategicznych decyzji, jakie podejmuje przedsiębiorca. Warto postawić na partnera, który rozumie wyzwania biznesu i oferuje wachlarz narzędzi realnie wspierających codzienne funkcjonowanie oraz rozwój firmy.

