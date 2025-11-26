Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach jest 867,3 tys., czyli o tysiąc mniej niż we wstępnych danych rządowych. W porównaniu z wrześniem, w październiku przybyło ich 1,2 tys. w porównaniu z wrześniem; to też 101,8 tys. więcej jeśli porównamy dane rok do roku.

Ilu ludzi faktycznie szuka pracy?

O tym, ile jest naprawdę ludzi bezrobotnych, informuje badanie BAEL. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata – 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) – 2,3 proc.

Coraz mniej ofert pracy

Na koniec października w urzędach było 38,8 tys. zgłoszonych ofert pracy. To o 1,3 tys. mniej niż na koniec września i aż o 16,8 tys. mniej niż w październiku 2024 r. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.