Z raportu wynika, że w skali całego globu czynsze wzrosły średnio o 4,2 proc, a wzrosty dotyczyły 58 proc. monitorowanych rynków. W Europie wzrost cen w ujęciu rocznym sięgnął 4 proc., przy czym najwyższą dynamikę odnotowano w Budapeszcie i Londynie.

Czynsz w Warszawie - 1,1 tys. za metr kwadratowy

Jak podała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, która przygotowała raport, stawka czynszu na stołecznym Nowym Świecie wynosi ponad 1,1 tys. euro za metr kwadratowy. "35. pozycja w globalnym rankingu najdroższych ulic handlowych świata potwierdza stabilną, przewidywalną sytuację przy warszawskim Nowym Świecie" - uważają autorzy raportu. Ich zdaniem, to również sygnał, że potencjał tej części miasta nie został w pełni wykorzystany.

Odrodzona po pandemii

„Skala ruchu pieszego i turystycznego - zgodnie z naszymi danymi, liczba odwiedzających Warszawę w ubiegłym roku przekroczyła poziomy sprzed pandemii - wzmacnia argument za potrzebą dalszego rozwoju i dywersyfikacji funkcji handlowych i usługowych przy Nowym Świecie - ocenili autorzy. Cytowana w raporcie Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield oceniła, że ulica ta "wymaga spójnej strategii komercjalizacji - z wyraźnie zdefiniowaną wizją, strukturą najemców i dążeniem do przyciągania ciekawych konceptów, w tym marek premium i luksusowych". Jej zdaniem, sprawiłoby to, że atrakcyjność tej części miasta zwiększyłaby się, a wartość nieruchomości i stopa zwrotu z najmu poszłaby w górę.

Londyn nadal nie do pobicia

Jak podali autorzy raportu, najdroższą ulicą była New Bond Street zlokalizowana w stolicy Wielkiej Brytanii. Czynsze wzrosły tam o 22 proc. rok do roku do ponad 2,2 tys. dolarów za stopę kwadratową rocznie. Zdaniem eksperta w Cushman & Wakefield Duncana Gillarda, wzrost wynika z silnego popytu, ograniczonej podaży i kolejnych inwestycji w tej lokalizacji. „Jedną ze światowych lokalizacji, o które toczy się najbardziej zacięta rywalizacja, jest obecnie odcinek New Bond Street z ekskluzywnymi sklepami jubilerskimi pomiędzy Clifford Street i Burlington Gardens. To sprawia, że wielu najemców decyduje się na umowy długoterminowe z wysokimi stawkami czynszu, aby zapewnić sobie obecność w tym niezwykle pożądanym miejscu” - stwierdził Gillard.