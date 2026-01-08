Koniec z opłatą za posiadanie psa? PiS chce zniesienia podatku

O złożeniu w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego posłanka poinformował na czwartkowej konferencji prasowej.

Filipek-Sobczak: Absurd

Filipek-Sobczak przedstawiając założenia projektu, opisała opłatę za psa jako „absurdalną”. Opłata jest niestety kulą u nogi dla wielu gmin - zaznaczyła. Jak argumentowała, środki przeznaczone na ewidencjonowanie, kontrolowanie i pobieranie tej opłaty znacząco przewyższają dochody, które trafiają do gminy.

Filipek-Sobczak zauważyła, że nie obowiązuje żadna opłata od posiadania innych zwierząt domowych. Jak dodała, na 2479 gmin w Polsce opłata obowiązuje tylko 354 gminach. Chcemy, aby każdy obywatel czuł się niedyskryminowany, żeby każdy spokojnie mógł posiadać psa i nie musiał dodatkowo płacić za to podatku w swojej gminie. Tym bardziej, że i tak mamy świadomość, że posiadanie zwierzęcia generuje sporo kosztów - podkreśliła posłanka.

Tzw. podatek za psa może wprowadzić rada gminy w drodze uchwały. Obecnie opłata obowiązuje w 354 gminach i z roku na rok obserwowany jest spadek liczby gmin, które ją pobierają. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W 2026 r. stawka wynosi między 30 zł a 186,29 zł rocznie za jednego psa.

Obecny na konferencji poseł PiS Janusz Kowalski poinformował, że złożył projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług deregulujący podatek VAT i ograniczający związane z nim obowiązki administracyjne.

To są konkretne rzeczy, które odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców, wzmacniają ich pozycję, deregulują niepotrzebne obowiązki administracyjne - argumentował Kowalski.

Co jeszcze do zmiany?

Wśród proponowanych regulacji wymienił m.in.