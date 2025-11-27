Przepisy dotyczące przyznawania specjalnego świadczenia dla psów i koni kończących pracę w służbach funkcjonują od stosunkowo krótkiego czasu, a już obejmują kilkaset zwierząt. Uprawnione do wsparcia są te, które pełniły służbę w:

Policji,

Straży Granicznej,

Służbie Ochrony Państwa,

Straży Pożarnej.

Opiekun, który przyjmuje pod swoje skrzydła takiego „emeryta”, może liczyć na ryczałt przeznaczony na jego utrzymanie. To forma świadczenia, które ma zapewnić zwierzęciu godne warunki życia po zakończeniu służby w formacjach mundurowych.

Kiedy zwierzę służbowe może zostać wycofane?

Pies służbowy może zostać wycofany ze służby po ukończeniu 9. roku życia, natomiast koń po ukończeniu 15. roku życia, jednak przepisy przewidują również wcześniejsze odejście w określonych sytuacjach. Zwierzę może zostać wycofane w przypadku:

trwałej utraty sprawności użytkowej,

wystąpienia stanu chorobowego, który nie daje szans na poprawę,

braku postępów w szkoleniu, uniemożliwiającego osiągnięcie wymaganego poziomu wyszkolenia,

padnięcia lub konieczności jego natychmiastowego uśmiercenia zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

upływu 6 miesięcy od dnia utraty lub zaginięcia zwierzęcia

Opiekunom sprawującym pieczę nad psami służbowymi po zakończeniu ich aktywnej pracy przysługuje comiesięczny ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia. Świadczenie wypłacane jest z góry, a jego wysokość zależy zarówno od masy zwierzęcia, jak i od pory roku. Za okres zimowy uznaje się czas od 1 listopada do 31 marca kolejnego roku.

Dzienna kwota ryczałtu na wyżywienie psa emerytowanego wynosi:

dla psa o wadze do 20 kg:

w sezonie letnim – 7 zł,

w sezonie zimowym – 10 zł,

przy podniesionej normie żywieniowej:

latem – 9 zł,

zimą – 13 zł;

dla psa o wadze powyżej 20 kg:

w sezonie letnim – 10 zł,

w sezonie zimowym – 13 zł,

przy podniesionej normie żywieniowej:

latem – 13 zł,

zimą – 17 zł.

W praktyce oznacza to, że w miesiącu liczącym 31 dni opiekun może otrzymać maksymalnie:

dla małego psa: 279 zł latem i 403 zł zimą,

dla dużego psa: 403 zł latem i 527 zł zimą.

W przypadku kona wycofanego ze służby dzienna stawka pieniężna na wyżywienie wynosi 23 zł. Dla konia, któremu podniesiono normę wyżywienia, stawka ta wynosi 28 zł. w miesiącu liczącym 31 dni opiekun może otrzymać maksymalnie od 713 do 868 zł.

Opiekunowie emerytowanych zwierząt nie otrzymują wyłącznie comiesięcznego dodatku – w razie potrzeby wizyty u weterynarza mają prawo do pełnej refundacji poniesionych kosztów. Wystarczy przedłożyć rachunki za leczenie i leki, aby uzyskać zwrot wydatków.

Obowiązki opiekuna wobec emerytowanego zwierzęcia służbowego

Emerytowany pies służbowy podlega regularnym zabiegom profilaktycznym, które obejmują:

obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie,

inne szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii,

okresowe badania stanu zdrowia – minimum dwa razy w roku, maksymalnie cztery razy w roku,

odrobaczanie – nie rzadziej niż dwa razy w roku, nie częściej niż cztery razy w roku,

bieżące zabezpieczenie przed pasożytami zewnętrznymi,

inne zabiegi profilaktyczne wskazane przez weterynarza.

Dodatkowo opiekun emerytowanego psa odpowiada za prawidłowe utrzymanie zwierzęcia, co obejmuje m.in.: racjonalne żywienie, stały dostęp do świeżej i czystej wody, dbanie o zdrowie i kondycję poprzez terminowe szczepienia i zabiegi profilaktyczne, pielęgnację oraz utrzymanie czystości, a także zapewnienie warunków odpowiednich do potrzeb biologicznych zwierzęcia. Dieta psa powinna być dostosowana do jego wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz poziomu aktywności fizycznej lub wskazań lekarza weterynarii.

Podstawa prawna: