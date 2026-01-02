Minister finansów: budżet nie udźwignie reformy

W grudniu do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który ma odpolitycznić media publiczne, zapewnić stabilne finansowanie oraz wdrożyć do polskiego porządku prawnego Europejski Akt o Wolności Mediów. Do 23 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu. Minister Finansów i Gospodarki w opinii do projektu napisał, że nie widzi możliwości finansowania mediów publicznych z budżetu państwa przed osiągnięciem poziomu deficytu sektora finansów publicznych 4 proc. Jako rozwiązanie proponuje zastąpienie abonamentu innym źródłem dochodów. W opinii podano, że projektowane rozwiązania będą generować bardzo duże skutki finansowe – o charakterze sztywnym - zwiększając wydatki budżetu państwa w ciągu 10 lat o kwotę ok. 25 mld zł, w tym w roku 2027 r. o kwotę 2,5 mld zł.

Resort kultury: to tylko jeden z głosów w konsultacjach

Resort kultury pytany przez PAP ocenił, że „opinia Ministra Finansów i Gospodarki jest elementem formalnych konsultacji międzyresortowych i należy ją traktować jako jeden z głosów w procesie uzgadniania stanowiska rządu, a nie jako rozstrzygnięcie przesądzające o kierunku reformy”.

„Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostaje jednoznaczne: finansowanie misji mediów publicznych z budżetu państwa jest jedynym właściwym, systemowym i zgodnym ze standardami europejskimi rozwiązaniem” - zaznaczono.

Podkreślono, że „obecny system abonamentowy jest trwale niewydolny, niesprawiedliwy społecznie i od lat nie zapewnia mediom publicznym stabilności finansowej”.

„W praktyce funkcjonuje on wyłącznie dzięki doraźnym dotacjom z budżetu państwa, co potwierdza, że konieczna jest zmiana systemowa, a nie dalsze podtrzymywanie rozwiązań, które nie spełniają swojej funkcji” - dodano.

MKiDN oceniło, że kluczowe znaczenie ma również Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA), który zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia mediom publicznym stabilnego, przewidywalnego i niezależnego finansowania. „Finansowanie z budżetu państwa, uregulowane ustawowo i oparte na jasnych zasadach, najlepiej realizuje te wymogi oraz wzmacnia odporność mediów publicznych na presję polityczną i rynkową” - przekazał resort.

Jak napisano, „jednocześnie rząd w pełni dostrzega uwarunkowania fiskalne oraz wyzwania wynikające z procedury nadmiernego deficytu”.

„Możliwe są negocjacje dotyczące harmonogramu i momentu wejścia w życie nowych rozwiązań, tak aby były one spójne z całością polityki finansowej państwa. Kwestie te będą rozstrzygane na etapie negocjacji międzyresortowych oraz w ramach konsultacji publicznych, z poszanowaniem zasad przejrzystości i dialogu społecznego” - poinformowano.

Zdaniem MKiDN stabilność finansowania zapewniają jedynie środki z budżetu państwa. „Media publiczne są elementem infrastruktury demokratycznej – podobnie jak edukacja czy kultura – i ich stabilne finansowanie nie może opierać się na nieskutecznych mechanizmach quasi-podatkowych ani na corocznych decyzjach doraźnych. Rząd prowadzi odpowiedzialny dialog wewnętrzny i publiczny co do sposobu wdrożenia zmian, natomiast dla obywateli, dla stabilności mediów publicznych oraz dla pełnego wdrożenia EMFA finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa powinno być rozwiązaniem docelowym” - podkreślono.

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych i przekazanie jej kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zniesienie od 1 stycznia 2027 r. abonamentu radiowo-telewizyjnego i finansowanie mediów publicznych z budżetu kwotą nie niższą niż 2,5 mld zł rocznie.

Od stycznia br. wzrosła opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za radio trzeba zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł), a za telewizję – 30,50 zł (w 2025 r. – 27,30 zł). Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. Z abonamentu można też być zwolnionym. (PAP)

