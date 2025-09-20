348,22 zł dodatku pielęgnacyjnego

Jednym dodatków podnoszących wysokość comiesięcznych wypłat z ZUS jest dodatek pielęgnacyjny. Od marca 2024 roku wynosi on 348,22 zł i przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które ukończyły 75 lat bądź zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek ten podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego wartość wzrasta wraz z emeryturami i rentami. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie nie jest wypłacane osobom przebywającym na stałe w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych, chyba że spędzają one poza placówką co najmniej dwa tygodnie w miesiącu.

348,22 zł dodatku za tajne nauczanie

W 2025 roku osoby, które w okresie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie, mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe w postaci dodatku w wysokości 348,22 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to stanowi formę uhonorowania działalności edukacyjnej prowadzonej w czasie okupacji. Aby je otrzymać, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub instytucji historycznych, które potwierdzą udział w tajnym nauczaniu.

348,22 zł dodatku kombatanckiego

Dodatek kombatancki to jedno ze świadczeń przysługujących osobom, które brały udział w walkach o niepodległość Polski lub działały na rzecz ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym. W 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie i stanowi istotne wsparcie finansowe dla uprawnionych seniorów. Świadczenie to jest formą uznania oraz rekompensaty za trud i poświęcenie poniesione w wyjątkowo trudnych warunkach historycznych, a jego przyznanie wymaga potwierdzenia statusu kombatanta poprzez przedstawienie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

316,31 zł ryczałtu energetycznego

Uprawnieni do dodatku kombatanckiego mogą liczyć również na ryczałt energetyczny, który ma rekompensować wydatki ponoszone na energię elektryczną i cieplną. W 2025 roku świadczenie to wynosi 316,31 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Przysługuje wyłącznie osobom otrzymującym dodatek kombatancki i jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

522,34 zł dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych przysługuje osobom zaliczonym do I grupy inwalidów, czyli uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wypłacane jest w wysokości zwiększonej o 50% względem standardowego dodatku pielęgnacyjnego. W 2025 roku daje to kwotę 522,34 zł brutto miesięcznie.

52,23 zł dodatku kompensacyjnego

Dodatek kompensacyjny to świadczenie przyznawane na mocy ustawy o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przysługuje on osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego wraz z ryczałtem energetycznym, a także do dodatku za tajne nauczanie z ryczałtem energetycznym, jak również wdowom i wdowcom po tych osobach. Jego wysokość stanowi 15% dodatku kombatanckiego, co w 2025 roku daje kwotę 52,23 zł miesięcznie.

1333,24 zł dodatku do renty inwalidy wojennego

Dodatek pieniężny do renty inwalidzkiej stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób, które utraciły zdolność do pracy w wyniku działań wojennych. W 2025 roku jego wysokość dla inwalidów wojennych wynosi 1333,24 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zwolnione z potrąceń i egzekucji prowadzonych z emerytur czy rent, a także nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak pamiętać, że podlega ono opodatkowaniu. Dodatek ten podlega również corocznej waloryzacji.

348,22 zł świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy górników

Byli żołnierze-górnicy, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia i wzbogacania rud uranu, a także wcielani do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” czy batalionów budowlanych, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie pieniężne. Jego wysokość w 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek ten ma charakter rekompensaty za lata ciężkiej i przymusowej pracy, jaką wykonywali w ramach zastępczej służby wojskowej.

348,22 zł świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych

Seniorzy, którzy zostali w przeszłości deportowani lub przymusowo osiedleni przez władze ZSRR, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne rekompensujące trudne warunki życia i pracy w miejscach zsyłki. W 2025 roku jego wysokość uzależniona jest od liczby pełnych miesięcy pobytu na zesłaniu i wynosi od 17,46 zł do 348,22 zł.

2442,58 zł dodatku dla weterana poszkodowanego

Dodatek dla weterana poszkodowanego przysługuje osobom, które podczas pełnienia misji poza granicami kraju, np. w działaniach pokojowych czy stabilizacyjnych, doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby związanej z tymi obowiązkami. Wysokość świadczenia zależy od procentowo ustalonego uszczerbku na zdrowiu i jest obliczana na podstawie kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez ZUS. W 2025 roku maksymalna stawka dodatku wynosi 2442,58 zł miesięcznie i przysługuje weteranom, u których stwierdzono uszczerbek powyżej 90%.

1878,91 zł świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Świadczenie pieniężne w wysokości 1878,91 zł miesięcznie przysługuje osobom uznanym za cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Mogą się o nie ubiegać obywatele polscy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w kraju i nie należeli do żadnych formacji wojskowych ani zbrojnych ruchu oporu, a utrata wzroku nastąpiła w wyniku działań wojennych z lat 1939–1945 lub eksplozji niewybuchów i niewypałów pozostałych po wojnie. Wysokość tego świadczenia jest równa kwocie renty socjalnej. W 2025 roku jest 1878,91 zł.