Ustawa z dnia 12 września 2025 r. wprowadza nową formę wsparcia dla szerokiej grupy funkcjonariuszy służb mundurowych. Świadczenie mieszkaniowe zastępuje dotychczasowe, często niewystarczające, prawo do lokalu służbowego. Rząd chce poprawić warunki socjalne i zmotywować kandydatów do wstępowania oraz pozostawania w służbie, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wysokość świadczenia jest zróżnicowana i zależy od lokalizacji jednostki lub miejsca zamieszkania funkcjonariusza. Świadczenie można przeznaczyć na dowolny cel mieszkaniowy, np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

900 zł miesięcznie: W miejscowościach o niższych kosztach życia.

1200–1500 zł miesięcznie: W miastach średniej wielkości.

miesięcznie: W miastach średniej wielkości. Do 1800 zł miesięcznie: W największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk.

Wysokość świadczenia stanowi iloczyn stawki podstawowej i mnożnika lokalizacyjnego, który jest ustalony dla danego powiatu. Wysokość mnożników będzie określona w rozporządzeniach, uwzględniając średnią cenę rynkową najmu.

Prawo do zakwaterowania w nowej formie przysługuje szerokiemu wachlarzowi służb, m.in. funkcjonariuszo m:

Policji

Straży Granicznej (SG)

Państwowej Straży Pożarnej (PSP)

Służby Ochrony Państwa (SOP)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

Agencji Wywiadu (AW)

Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW)

Prawo przysługuje funkcjonariuszom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe, z wyjątkiem funkcjonariuszy w służbie kontraktowej, którzy nie są uprawnieni do świadczenia mieszkaniowego.

Jakie są formy zakwaterowania?

Nowa ustawa wprowadza cztery możliwe formy realizacji prawa do zakwaterowania, wzorując się na rozwiązaniach Sił Zbrojnych RP:

Przydział lokalu mieszkalnego.

Przydział kwatery tymczasowej.

Skierowanie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej. (Z tej formy mogą korzystać również pracownicy Policji, SG i PSP).

Przyznanie świadczenia mieszkaniowego.

Świadczenie mieszkaniowe a kwatery

Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwało funkcjonariuszowi, który ponosi koszty zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej, co ma na celu odciążenie go finansowo. W przypadku braku możliwości przydziału lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, właściwy podmiot przyznaje funkcjonariuszowi świadczenie mieszkaniowe.

Świadczenie mieszkaniowe. Kiedy nie przysługuje?

Ustawa szczegółowo określa sytuacje, w których funkcjonariusz traci prawo do zakwaterowania (w formie lokalu lub kwatery tymczasowej) lub świadczenia mieszkaniowego. Prawo do lokalu/kwatery nie przysługuje, jeśli funkcjonariusz lub jego małżonek jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w miejscowości pełnienia służby albo w odległości do 50 km od tej miejscowości. Prawo do zakwaterowania nie przysługuje funkcjonariuszom od dnia przyjęcia do służby do dnia ukończenia szkolenia podstawowego/szkoły podoficerskiej.

W przypadku małżeństw, gdzie oboje małżonkowie są funkcjonariuszami różnych służb lub żołnierzem, wprowadzono zasadę rozdzielności. Tylko jednemu małżonkowi przysługuje przydział lokalu/kwatery, a drugiemu przyznaje się świadczenie mieszkaniowe. Takie rozwiązanie umożliwia elastyczne wsparcie, ograniczając ryzyko nadużyć.

Świadczenie mieszkaniowe. Do kiedy złożyć wniosek?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale obowiązuje z mocą od dnia 1 lipca 2025 r. Funkcjonariusze, którzy służyli w formacjach objętych ustawą na dzień 1 lipca 2025 r., a złożą wniosek o świadczenie mieszkaniowe, otrzymają wypłatę z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r. Wnioski o wypłatę świadczenia mieszkaniowego można składać do dnia 15 grudnia 2025 r. Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2025 r. Ustawa dostosowuje przepisy o PIT. Świadczenia mieszkaniowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa upraszcza zasady przydziału lokali mieszkalnych i ujednolica normy powierzchni mieszkalnej we wszystkich służbach. Ujednolicona norma powierzchni mieszkalnej wynosi 10 m² powierzchni pokoi na jedną osobę (wcześniej w służbach MSWiA było to od 7 do 10 m²). Norma nie może być mniejsza niż 20 m² dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Przy przydziale lokalu uwzględnia się małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu funkcjonariusza (do 18. roku życia, a w przypadku nauki/studiów – do 26. roku życia). Nie uwzględnia się już rodziców funkcjonariuszy.

Wnioski o wybraną formę zakwaterowania składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku podania nieprawdziwych danych, właściwy podmiot wydaje decyzję o uchyleniu przyznanego świadczenia, nakazując jego cofnięcie i zwrot. Funkcjonariusz musi informować przełożonego o wszelkich zmianach wpływających na prawo do zakwaterowania. Ustawa wprowadza przepisy chroniące przed eksmisją "na bruk" m.in. kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, małoletnich, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria pomocy społecznej. Decyzja o opróżnieniu lokalu nie jest wydawana wobec tych grup, o ile nie mogą zamieszkać w innym lokalu lub domu jednorodzinnym