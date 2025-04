W 2025 roku wysokość świadczeń i dodatków została zwaloryzowana o 5,5% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że minimalna emerytura, która jeszcze do końca lutego 2025 roku wynosiła 1 780,96 zł brutto, od 1 marca wzrosła do poziomu 1 878,91 zł brutto, co daje 1 615,77 zł na rękę. Tegoroczna waloryzacja objęła nie tylko same emerytury, ale także przyznawane do nich dodatki. W artykule omawiamy listę dodatków przysługujących po 80. roku życia oraz ich wysokość po marcowej waloryzacji.

Każda osoba, która ukończyła 75 lat, automatycznie otrzymuje dodatek pielęgnacyjny przyznawany przez ZUS. W 2025 roku po marcowej waloryzacji jego wysokość wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie (wcześniej 330,07 zł brutto miesięcznie). Osoby, które przekroczyły 80. rok życia, otrzymują ten dodatek bez konieczności składania wniosku – wypłacany jest z urzędu, o ile emeryt nie przebywa w zakładzie opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Reklama

Reklama

Seniorzy po 80. roku życia, którzy są kombatantami lub osobami represjonowanymi z powodów politycznych, mogą liczyć na dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. W 2025 roku kwota dodatku kombatanckiego wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie (wcześniej 330,07 zł brutto miesięcznie), a dodatku kompensacyjnego - 52,23 zł brutto miesięcznie (wcześniej 49,51 zł brutto miesięcznie). Aby je otrzymać, należy posiadać przedłożyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie.

Dodatki do emerytury po 80. roku życia: ryczałt energetyczny

Osoby uprawnione do dodatku kombatanckiego mogą również otrzymać ryczałt energetyczny, który stanowi rekompensatę za koszty związane z użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej. W 2025 roku jego wysokość wynosi 316,31 zł miesięcznie (wcześniej 299,82 zł) i również podlega corocznej waloryzacji. Przysługuje tylko tym, którzy pobierają dodatek kombatancki. Ryczałt energetyczny jest przyznawany automatycznie.

Trzynasta i czternasta emerytura dla osób po 80. roku życia

Seniorzy po 80. roku życia, podobnie jak inni emeryci, otrzymują także dodatkowe coroczne świadczenia – tzw. 13. i 14. emeryturę.

Trzynasta emerytura wypłacana jest co roku w kwietniu i w 2025 roku jej wysokość wynosi 1878,91 zł brutto (czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura);

wypłacana jest co roku w kwietniu i w 2025 roku jej wysokość wynosi 1878,91 zł brutto (czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura); Czternasta emerytura ma charakter uznaniowy i jej wypłata zależy od decyzji rządu. W 2025 roku ma obowiązywać próg dochodowy – pełne świadczenie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a minimalne świadczenie to 50 zł brutto.

Osoby, które w czasie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie, mogą ubiegać się o specjalny dodatek. W 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie (wcześniej 330,07 zł brutto miesięcznie), a przyznawany jest po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z MEN lub innych instytucji historycznych potwierdzających działalność edukacyjną w czasie okupacji.

Dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w czasie służby wojskowej (lub w innych formacjach mundurowych) i zostały uznane za weteranów poszkodowanych, przysługuje dodatek w zależności od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W 2025 roku stawka za każdy procent uszczerbku wynosi 14,07 zł miesięcznie. Wysokość dodatku ustala Wojskowe Biuro Emerytalne lub właściwy organ MSWiA.

Dodatki do emerytury po 80. roku życia: świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Emeryci, którzy jako młodociani żołnierze zostali przymusowo skierowani do pracy w kopalniach, kamieniołomach czy zakładach przemysłowych, mogą liczyć na świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS. Obecnie jego wysokość wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie (wcześniej 330,07 zł brutto miesięcznie) i przysługuje na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających represje.

Dodatki do emerytury po 80. roku życia: świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Seniorzy, którzy zostali w przeszłości deportowani lub przymusowo osiedleni przez władze ZSRR, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne rekompensujące trudne warunki życia i pracy w miejscach zsyłki. W 2025 roku jego wysokość uzależniona jest od liczby pełnych miesięcy pobytu na zesłaniu i wynosi od 17,46 zł do 348,22 zł.