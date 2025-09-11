Rośnie liczba seniorów w Polsce, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuują pracą zawodową i odkładają moment pobierania emerytury. Tym samym rezygnują także z dodatkowych świadczeń, takich jak 14. emerytura. W zamian mogą jednak skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej PIT-0, która w praktyce pozwala im zaoszczędzić nawet około 1700 zł rocznie.

Polacy coraz częściej wybierają zatrudnienie zamiast emerytury

Jak podaje ZUS, w pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. liczba nowo przyznanych emerytur zmniejszyła się o 17,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Średni wiek przechodzenia na emeryturę w 2024 r. wyniósł 62,7 roku w przypadku kobiet 60,6, a w przypadku mężczyzn 65,1. Dla kobiet wartość ta pozostaje stabilna, natomiast u mężczyzn widoczna jest tendencja wzrostowa. Od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego na świadczenie przeszło 67,6 proc. osób, przy czym dotyczyło to częściej mężczyzn (73,8 proc.) niż kobiet (62,1 proc.). Kolejne 22,5 proc. zdecydowało się na emeryturę w ciągu roku, a blisko co dziesiąty senior odłożył tę decyzję na dłużej. Tylko w 2023 r. z PIT-0 skorzystało 144 tys. osób.

Ulga dla pracujących seniorów. Czym jest PIT-0?

Ulga PIT-0 dla seniorów to rozwiązanie podatkowe przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale rezygnują z pobierania świadczenia emerytalnego z ZUS lub KRUS i decydują się kontynuować pracę. Mechanizm ten polega na zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku dochodowego od wybranych źródeł przychodu. Głównym celem preferencji jest motywowanie starszych osób do pozostania aktywnymi zawodowo i dłuższego uczestnictwa w rynku pracy.

Aby skorzystać z PIT-0, należy uzyskiwać dochody z określonych form zatrudnienia, takich jak: umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem lub w ramach ulgi IP Box ze stawką 5 proc. Warunkiem jest również podleganie ubezpieczeniom społecznym zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tych przychodów ulga dla seniorów nie obejmuje

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, nie wszystkie źródła przychodu mogą być objęte ulgą PIT-0 dla seniorów. Zwolnienie to nie dotyczy m.in.:

świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach ubezpieczenia społecznego,

wynagrodzeń osiąganych na podstawie umów o dzieło,

dochodów z praw autorskich (z wyłączeniem tych wynikających z umowy o pracę),

przychodów opodatkowanych ryczałtowo zgodnie z ustawą o PIT,

dochodów, od których odstąpiono od poboru podatku na mocy rozporządzenia,

przychodów zwolnionych z podatku z innych tytułów niż PIT-0 dla seniorów, np. diet za podróże służbowe czy zapomóg z ZFŚS w przypadku zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

PIT-0 a 13. i 14. emerytura

Wybór pomiędzy ulgą PIT-0 a dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi to dla wielu seniorów decyzja strategiczna. Przepisy nie pozwalają bowiem korzystać z obu rozwiązań jednocześnie. Aby skorzystać z ulgi podatkowej, senior musi zrezygnować z pobierania emerytury, a tym samym traci prawo do 13. i 14. świadczenia.

W 2024 roku wysokość trzynastej i czternastej emerytury wyniosła 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 zł netto w przypadku trzynastki i od 1493,67 zł netto do 39,50 zł netto, w zależności od wysokości świadczenia w przypadku czternastki. Oznacza to, że senior, który nie zdecydował się na ich pobieranie, stracił maksymalnie ok. 3,1 tys. zł w skali roku.

Tyle można zyskać rezygnując z 13. i 14. emerytury

Aby skorzystać z ulgi PIT-0, seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą uzyskiwać dochody do 85 528 złrocznie, czyli około 7 tys. zł miesięcznie. Wysokość realnych korzyści finansowych zależy jednak od otrzymywanego wynagrodzenia oraz rezygnacji z pobierania emerytury.