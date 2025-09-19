Zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku

Po zakończeniu pracy jedną z podstawowych form pomocy finansowej jest zasiłek dla bezrobotnych, który ma łagodzić skutki utraty wynagrodzenia w czasie poszukiwania nowego zatrudnienia. Aby otrzymać świadczenie, trzeba zgłosić się do powiatowego urzędu pracy i udokumentować okres zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że urlopy bezpłatne dłuższe niż 30 dni nie wliczają się do wymaganego okresu. Prawo do zasiłku przysługuje po rozwiązaniu umowy o pracę – zarówno za wypowiedzeniem, jak i na mocy porozumienia stron. Mogą się o niego ubiegać również osoby pracujące wcześniej na umowie zleceniu, agencyjnej czy prowadzące działalność gospodarczą, o ile odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od podstawy co najmniej równej płacy minimalnej.

Nawet 2 066,28 zł miesięcznie z zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku

Od 1 czerwca 2025 roku wprowadzono ważne zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Do tej pory wysokość świadczenia była uzależniona od długości stażu pracy – osoby z krótszym doświadczeniem (poniżej 5 lat) dostawały jedynie 80 proc. podstawy, a dopiero przy dłuższym stażu mogły liczyć na pełną lub wyższą kwotę. Po nowelizacji najniższy próg został zniesiony i obecnie każdy zarejestrowany bezrobotny ma prawo do 100 proc. podstawy. Nadal jednak obowiązuje podwyższony poziom dla osób ze stażem powyżej 20 lat. W ich przypadku świadczenie wynosi 120 proc. podstawy. Nie zmieniły się także zasady dotyczące okresu wypłaty. Przez pierwsze 90 dni obowiązuje wyższa kwota, a następnie świadczenie jest niższe.

Od 1 czerwca 2025 roku wysokość zasiłku przedstawia się następująco:

dla większości uprawnionych : 1 721,90 zł brutto (1 566,92 zł netto) w pierwszych 90 dniach oraz 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) w kolejnych miesiącach,

: 1 721,90 zł brutto (1 566,92 zł netto) w pierwszych 90 dniach oraz 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) w kolejnych miesiącach, dla osób z co najmniej 20-letnim stażem pracy: 2 066,28 zł brutto (1 880,31 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 622,64 zł brutto (1 476,60 zł netto) po tym okresie, aż do końca prawa do świadczenia.

831 zł miesięcznie w ramach dodatku aktywizacyjnego

Po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w formie dodatku aktywizacyjnego. Przysługuje on osobom, które podejmą zatrudnienie lub inną formę pracy zarobkowej, zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, pod warunkiem że ich wynagrodzenie będzie niższe niż obowiązująca płaca minimalna.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego jest powiązana z wysokością zasiłku dla bezrobotnych i nie może przekroczyć 50 proc. jego wartości. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek wynosi 1662 zł w pierwszych 90 dniach oraz 1305,20 zł po tym okresie, co oznacza, że dodatek aktywizacyjny może sięgnąć odpowiednio 831 zł lub 652,60 zł. W przypadku osób skierowanych do pracy w niepełnym wymiarze godzin, z pensją niższą od minimalnego wynagrodzenia, świadczenie to wyrównuje różnicę między minimalną płacą a faktycznym wynagrodzeniem, maksymalnie jednak do połowy wysokości zasiłku.

1000 zł świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Mogą je otrzymać m.in. osoby bezrobotne, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze oraz rodzice adopcyjni. Miesięczna kwota świadczenia wynosi 1000 zł i nie zależy od wysokości dochodu. Okres jego wypłaty to minimum 53 tygodnie, a w przypadku narodzin lub adopcji większej liczby dzieci może zostać odpowiednio wydłużony.

1893,41 zł w ramach świadczenia przedemerytalnego

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób, które straciły pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Mogą się o niego ubiegać kobiety po ukończeniu 56 lat oraz mężczyźni powyżej 61. roku życia. Jednym z warunków przyznania świadczenia jest odpowiedni staż zawodowy oraz wcześniejsze korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 1893,41 zł brutto. Zasiłek ten ma na celu wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn od nich niezależnych, takich jak likwidacja firmy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.