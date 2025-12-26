Co z abonamentem RTV w 2026 roku?

Obowiązek opłacania abonamentu obowiązuje wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające działający odbiornik radiowy bądź telewizyjny, o ile nie znajdują się w grupie osób ustawowo zwolnionych z opłaty. Choć danina ta wydaje się reliktem przeszłości, a temat likwidacji abonamentu RTV wraca regularnie, nic nie wskazuje na to, by w nadchodzącym roku sytuacja miała ulec zmianie. Co więcej, zamiast wyczekiwanej likwidacji opłaty czeka nas podwyżka. KRRiT zwiększa stawki za posiadanie telewizorów i radioodbiorników od 1 stycznia 2026 roku.

Tyle będziemy płacić za abonament RTV w 2026 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała nowe wysokości abonamentu RTV, które będą obowiązywać w 2026 roku. Opłata miesięczna za radio wzrośnie do 9,50 zł, czyli o 0,80 zł więcej niż obecne 8,70 zł. Natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba będzie zapłacić 30,50 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 3,20 zł w stosunku do dotychczasowej stawki 27,30 zł.

Osoby regulujące abonament z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą mogły skorzystać z ulg.

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

3,0% miesięcznej opłaty – przy płatności za dwa miesiące z góry;

4,0% miesięcznej opłaty – przy płatności za trzy miesiące z góry;

5,0% miesięcznej opłaty – przy płatności za sześć miesięcy z góry;

10,0% miesięcznej opłaty – przy opłacie za cały rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

3,0% miesięcznej opłaty – przy uiszczeniu należności za dwa miesiące z góry;

4,0% miesięcznej opłaty – przy opłacie za trzy miesiące z góry;

5,0% miesięcznej opłaty – przy płatności za sześć miesięcy z góry;

10,0% miesięcznej opłaty – przy zapłacie za cały rok z góry.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak kształtują się stawki abonamentu RTV na 2026 rok po zastosowaniu ulg za wcześniejsze uregulowanie opłat. Osoby, które wybiorą płatność z góry za kilka miesięcy lub za cały rok, zapłacą mniej niż przy comiesięcznym wnoszeniu należności. Dla przykładu, roczna opłata za odbiornik radiowy po uwzględnieniu zniżki będzie niższa niż łączna kwota dwunastu miesięcznych wpłat.

Okres Abonament radiowy w 2025 roku Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 16,90 zł 18,40 zł 53,00 zł 59,20 zł 3 m-ce 25,10 zł 27,40 zł 78,70 zł 87,80 zł 4 m-ce 33,80 zł 36,90 zł 106,00 zł 118,30 zł 5 m-cy 42,00 zł 45,80 zł 131,70 zł 147,00 zł 6 m-cy 49,60 zł 54,10 zł 155,70 zł 173,80 zł 7 m-cy 58,30 zł 63,60 zł 183,00 zł 204,30 zł 8 m-cy 66,50 zł 72,50 zł 208,70 zł 233,00 zł 9 m-cy 74,70 zł 81,50 zł 234,40 zł 261,60 zł 10 m-cy 83,40 zł 91,00 zł 261,70 zł 292,10 zł 11 m-cy 91,60 zł 99,90 zł 287,40 zł 320,80 zł 12 m-cy 94,00 zł 102,60 zł 294,90 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak terminowej zapłaty abonamentu RTV może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Kara za uchylanie się od opłat wynosi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki. W 2026 roku przekłada się to na:

285 zł w przypadku posiadania wyłącznie odbiornika radiowego;

915 zł, gdy użytkowany jest zarówno radioodbiornik, jak i telewizor.

Po doręczeniu wezwania do zapłaty dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości albo na złożenie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia. Jeśli nie podejmie żadnych działań, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego, który ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV wyłączone są m.in.:

osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy;

osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

kombatanci oraz inwalidzi wojenni;

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne;

osoby osiągające niskie dochody, w tym korzystające ze stałych zasiłków pomocy społecznej.

Aby skorzystać z przysługującego zwolnienia, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz okazanie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Należy również pamiętać o rejestracji odbiornika – jej brak może zostać uznany za próbę uchylenia się od obowiązku abonamentowego.