Seniorzy, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej troje dzieci, mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa ta zapewnia im dostęp do wybranych usług i produktów w korzystniejszych cenach. Wśród przywilejów znajdują się m.in. rabaty na zakupy w popularnych supermarketach. Seniorzy z rodzin wielodzietnych mają więc możliwość zakupu nie tylko żywności, ale również chemii gospodarczej, środków higieny oraz innych artykułów codziennego użytku w obniżonych cenach.

Tańsze zakupy dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny

Aby móc korzystać ze specjalnych rabatów, konieczne jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. Dokument ten przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których rodzice, małżonkowie rodziców lub opiekunowie wychowują co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich wieku. Uprawnieni do otrzymania Karty są:

rodzice (także zastępczy oraz prowadzący rodzinny dom dziecka),

dzieci do 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,

dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

Od stycznia 2019 roku program został rozszerzony również na osoby, które w przeszłości wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli nie pozostają one już na ich utrzymaniu. Dzięki temu także seniorzy, którzy prowadzili życie rodzinne w modelu wielodzietnym, mogą otrzymać Kartę i korzystać z szerokiej gamy zniżek, w tym obniżek cen podczas zakupów.

Zniżki na zakupy dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny w Lidlu, Auchan, Carrefourze, Kauflandzie i innych supermarketach

Wybrane sieci handlowe przygotowały specjalne zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, obejmujące m.in. produkty spożywcze, chemię gospodarczą, artykuły higieniczne oraz codzienne wyposażenie domu. Dzięki temu rodziny wielodzietne, a także seniorzy uprawnieni do korzystania z karty, mogą realnie zmniejszyć koszty codziennych zakupów. Warto jednak pamiętać, że warunki promocji zależą od konkretnej sieci:

Lidl – 10 proc. rabatu na wybrane produkty marek własnych, takie jak świeże warzywa i owoce, pieczywo, napoje, kasze, ryże czy artykuły dla dzieci. Sezonowo pojawiają się dodatkowe oferty, np. we wrześniu 2025 roku zniżka na czekolady Fin Carré i artykuły Lord Nelson.

– 10 proc. rabatu na wybrane produkty marek własnych, takie jak świeże warzywa i owoce, pieczywo, napoje, kasze, ryże czy artykuły dla dzieci. Sezonowo pojawiają się dodatkowe oferty, np. we wrześniu 2025 roku zniżka na czekolady Fin Carré i artykuły Lord Nelson. Auchan – możliwość połączenia Karty Dużej Rodziny z programem lojalnościowym Skarbonka, co daje złoty status, 1 proc. zwrotu wartości zakupów i 5 proc. rabatu na produkty marek własnych.

– możliwość połączenia Karty Dużej Rodziny z programem lojalnościowym Skarbonka, co daje złoty status, 1 proc. zwrotu wartości zakupów i 5 proc. rabatu na produkty marek własnych. Carrefour – przy zakupach od 100 zł z Kartą Dużej Rodziny klienci otrzymują bony na kolejne zakupy (od 10 do 30 zł w zależności od kwoty).

– przy zakupach od 100 zł z Kartą Dużej Rodziny klienci otrzymują bony na kolejne zakupy (od 10 do 30 zł w zależności od kwoty). Kaufland – za każde wydane 100 zł przysługuje bon 5 zł, przy czym maksymalnie można uzyskać 25 zł rabatu za jednorazowe zakupy oraz do 50 zł miesięcznie.

– za każde wydane 100 zł przysługuje bon 5 zł, przy czym maksymalnie można uzyskać 25 zł rabatu za jednorazowe zakupy oraz do 50 zł miesięcznie. Intermarche – 10 proc. rabatu na pieczywo, owoce, warzywa, produkty dla dzieci oraz wybrane marki własne (zakres zniżek może różnić się w zależności od lokalizacji sklepu).

– 10 proc. rabatu na pieczywo, owoce, warzywa, produkty dla dzieci oraz wybrane marki własne (zakres zniżek może różnić się w zależności od lokalizacji sklepu). Stokrotka – 10 proc. zniżki na świeże owoce, warzywa oraz pieczywo.

Co muszą zrobić seniorzy, żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Seniorzy chcący skorzystać z programu Karty Dużej Rodziny muszą spełnić podstawowy warunek: wykazać, że wychowywali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli obecnie nie pozostają one już na ich utrzymaniu. Sam proces uzyskania karty jest stosunkowo prosty i można go zrealizować na dwa sposoby.

1. Złożenie wniosku online przez portal Emp@tia

Najwygodniejszą opcją jest wypełnienie formularza elektronicznego po zalogowaniu się profilem zaufanym. Wniosek uzupełnia się w zakładce eWnioski, a system automatycznie sprawdza kompletność dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydat otrzymuje SMS z informacją o możliwości odebrania karty.

2. Złożenie wniosku osobiście

Dokumenty można również dostarczyć w formie papierowej do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji wyznaczonej do obsługi programu. Formularz mogą złożyć rodzice lub inny pełnoletni członek rodziny wielodzietnej.

3. Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane osobowe i sytuację rodzinną, m.in. dowód tożsamości, akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa czy postanowienia dotyczące pieczy zastępczej. W przypadku seniorów konieczne jest również oświadczenie potwierdzające wychowanie co najmniej trójki dzieci oraz brak ograniczeń lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

4. Forma karty

Karta Dużej Rodziny może mieć formę tradycyjną (plastikową) lub elektroniczną w aplikacji mObywatel. Seniorzy mogą zdecydować się na jedną z opcji albo na obie. W przypadku karty cyfrowej wystarczy podać adres e-mail i numer telefonu, aby otrzymać dane logowania.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Osoby uprawnione nie ponoszą żadnych kosztów za jej pierwsze uzyskanie. Opłaty pojawiają się dopiero w sytuacjach wyjątkowych, takich jak konieczność wydania duplikatu czy zmiana formy karty. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia dokumentu, od 1 marca 2025 roku koszt ponownego wydania wynosi 16 zł. Z kolei osoby, które dotychczas korzystały wyłącznie z wersji elektronicznej i zdecydują się na dodatkową kartę plastikową, muszą uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

Z jakich innych zniżek mogą skorzystać seniorzy posiadający Kartę Dużej Rodziny?

Seniorzy posiadający Kartę Dużej Rodziny mają dostęp nie tylko do zniżek na codzienne zakupy, lecz także do szerokiej gamy usług i atrakcji. Mogą korzystać m.in. z rabatów w aptekach na wybrane leki i produkty medyczne, tańszych biletów do kin, teatrów, muzeów czy galerii sztuki, a także z ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Z KDR dostępne są również korzystniejsze ceny w parkach rozrywki, ogrodach zoologicznych czy na wydarzeniach kulturalnych.

Dodatkowo program obejmuje preferencyjne oferty banków, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych, rabaty na noclegi w ośrodkach turystycznych w całym kraju, a także zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, takie jak siłownia, basen czy fitness. Seniorzy mogą także liczyć na obniżone ceny w wybranych supermarketach i sklepach na terenie całej Polski.

Pełna lista aktualnych partnerów programu i obowiązujących zniżek znajduje się na stronie empatia.gov.pl oraz w aplikacji mKDR.