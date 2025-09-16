Czym jest bon ciepłowniczy 2025?

Bon ciepłowniczy to dodatkowe świadczenie pieniężne przysługujące gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Wypłacany będzie w dwóch transzach: w 2025 i 2026 roku. Aby się o niego ubiegać, należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi:

do 3272,69 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

do 2454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

a także ponoszenie kosztów przekraczających 170 zł/GJ. Bon ciepłowniczy przyznawany będzie nie tylko seniorom, ale także innym osobom, które spełnią kryterium dochodowe. Jednak to osoby starsze, które często żyją samotnie z niewysokiej emerytury, skorzystają z tego dodatku w największym stopniu.

Bon ciepłowniczy 2025. Zasada „złotówka za złotówkę”

Przy wypłacie bonu ciepłowniczego obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przysługiwał także wtedy, gdy dochód gospodarstwa domowego nieznacznie przekroczy ustalony próg. W takim przypadku wartość świadczenia zostanie obniżona o kwotę przekroczenia limitu. Minimalna wysokość bonu wyniesie 20 zł – niższe kwoty nie będą wypłacane. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacjom, w których rodziny przekraczające kryterium o niewielką sumę traciłyby prawo do jakiegokolwiek wsparcia, czyniąc system bardziej sprawiedliwym i dostosowanym do rzeczywistych potrzeb.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy w 2025 roku, a ile w 2026 roku?

W 2025 i 2026 roku wysokość bonu ciepłowniczego zależeć będzie od ceny ciepła.

W 2025 roku bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

500 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

1000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

1750 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

W 2026 roku bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

1000 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

3500 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

Bon ciepłowniczy 2025 – do kiedy wniosek?

Bon ciepłowniczy nie będzie przyznawany automatycznie. Członkowie gospodarstw domowych sami będą musieli złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie w urzędzie gminy. Co ważne, czasu na jego złożenie nie będzie za wiele. Wnioski za 2025 rok (za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) będzie można składać od 3 listopada 2025 do 15 grudnia 2025, a za rok 2026 (za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.) – od 1 czerwca 2026 do 31 lipca 2026. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy będą mieli 90 dni.

Kiedy wypłaty bonu ciepłowniczego 2025?

Kiedy można spodziewać się wypłat w ramach bonu ciepłowniczego? Pierwsza część świadczenia trafi do beneficjentów na początku roku, a druga – najwcześniej latem, jeszcze przed nowym sezonem grzewczym. Dodatek nie będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do czternastej emerytury ani innych form wsparcia państwa. Świadczenie nie podlega także egzekucji komorniczej.

Co dalej z ustawą o bonie ciepłowniczym 2025?

Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w piątek 12 września. Teraz dokument zostanie przekazany do Senatu, a następnie trafi do prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki podpisze ustawę w obecnym brzmieniu, a pierwsza transza zostanie wypłacona jeszcze w tym roku.