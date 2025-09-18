Ile komornik może potrącić z pensji? To zależy od wysokości płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2026 roku kwota ta będzie więc nieco wyższa niż obecnie. To pozytywna informacja dla osób zadłużonych, ponieważ wraz ze wzrostem płacy minimalnej zwiększy się także kwota wolna od zajęcia.

Ile komornik może zabrać z wypłaty? Kwota wolna od zajęcia komorniczego rośnie z płacą minimalną

Rząd ogłosił decyzję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w 2026 roku. Najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. Ta kwota stanowić będzie jednocześnie granicę, której komornik nie może naruszyć przy egzekucji długu. Przepisy nakazują bowiem pozostawić dłużnikowi równowartość obowiązującej płacy minimalnej w danym roku podatkowym. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze etatu limit ten jest proporcjonalnie niższy: przy pół etacie wynosi 50 proc, a przy ćwierć etatu 25 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Komornik może zabrać 50 proc. wypłaty, a czasami całą. To zależy od rodzaju zadłużenia

Wysokość potrąceń z wynagrodzenia przez komornika zależy od rodzaju długu i podstawy zatrudnienia. Przepisy przewidują różne zasady:

w przypadku pracy na umowie zleceniu lub umowie o dzieło komornik może zająć nawet 100 proc. wynagrodzenia,

przy długach alimentacyjnych potrąceniu podlega maksymalnie 60 proc. pensji,

w sytuacji, gdy dochody wynoszą co najmniej dwukrotność płacy minimalnej, a zadłużenie nie dotyczy alimentów, komornik może przejąć do 50 proc. wynagrodzenia.

Jak wygląda egzekucja komornicza z konta bankowego?

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego przebiega według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 889 komornik kieruje do banku, w którym dłużnik posiada konto, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych do wysokości długu wraz z kosztami egzekucyjnymi. Od tego momentu bank ma obowiązek wstrzymać wypłaty z rachunku bez zgody komornika, aż do wysokości zajętej kwoty, a następnie przekazać środki na pokrycie zobowiązań. Jeśli pojawią się przeszkody w przekazaniu pieniędzy, bank musi poinformować komornika w ciągu siedmiu dni. Jednocześnie dłużnik otrzymuje zawiadomienie o zajęciu wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Wyegzekwowane środki trafiają następnie do wierzyciela lub wierzycieli.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej

Zgodnie z art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie ma prawa zająć określonych świadczeń. Do tej grupy należą:

świadczenia rodzinne,

świadczenia wychowawcze 800+,

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

alimenty oraz renty alimentacyjne,

świadczenia z pomocy społecznej,

stypendia.

Jeżeli na zajęte konto bankowe wpływają środki pochodzące z powyższych świadczeń, dłużnik ma prawo złożyć wniosek o ich wyłączenie spod egzekucji, a komornik ma obowiązek zwolnić te kwoty.

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Co do zasady komornik nie ma prawa zająć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na etacie, jeśli jego pensja jest równa płacy minimalnej. Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową mają zagwarantowaną kwotę wolną od potrąceń. Wyjątek stanowią jednak dłużnicy alimentacyjni – w ich przypadku przepisy przewidują możliwość zajęcia nawet 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od tego, że jest ono równe minimalnej pensji.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? Przykłady wysokości potrącenia w 2026 r.

Przykład nr 1:

(brak możliwości potrącenia 50% wynagrodzenia)

Wynagrodzenie dłużnika – 4000 zł netto

Minimalne wynagrodzenie w roku 2026 r. – 3605,85 zł netto

Pracownik otrzyma po potrąceniu – 3605,85 zł

Potrącenie do komornika – 394,15 zł

Przykład nr 2:

(możliwość potrącenia 50% wynagrodzenia)