Mieszkanie za remont. Prawie 50 lokali do wzięcia

Nowa edycja, konkretna liczba mieszkań

Tegoroczna odsłona programu "Mieszkanie za remont" to już jego XXV edycja. Tym razem do dyspozycji mieszkańców oddano 49 lokali – od niewielkich kawalerek po większe, rodzinne mieszkania.

Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa od lat stanowi ważny element lokalnej polityki mieszkaniowej. Program "Mieszkanie za remont" skierowany jest do osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania ani nie kwalifikują się do lokalu komunalnego. - Do tej pory w ramach programu zadysponowano już przeszło 640 mieszkań – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób, które mają zdolności remontowe lub dostęp do tańszej siły roboczej. W praktyce można znacząco obniżyć koszty wejścia w posiadanie mieszkania.

Gdzie znajdują się lokale?

Mieszkania rozlokowane są w różnych częściach miasta – zarówno w centrum, jak i spokojniejszych dzielnicach. Wśród dostępnych lokalizacji znalazły się m.in.:

- Śródmieście (ul. Mariacka, Warszawska, Wojewódzka),

- Koszutka,

- Ligota-Panewniki,

- Szopienice-Burowiec.

To duży atut programu – uczestnicy mogą dopasować lokal nie tylko do budżetu, ale też stylu życia czy miejsca pracy.

Ile kosztuje takie mieszkanie?

Stawki czynszu należą do jednych z najniższych na rynku. Wynoszą od około 5,22 zł do 9,57 zł za metr kwadratowy – w zależności od standardu i lokalizacji. Co ważne, osoby remontujące mieszkanie:

- nie płacą czynszu w trakcie prac,

- nie muszą wpłacać kaucji na start.

W tej edycji oferowanych jest 49 mieszkań - od kawalerek o powierzchni ok. 26 m² do trzypokojowych lokali o powierzchni blisko 77 m². Zakres prac remontowych jest zróżnicowany w zależności od mieszkania.

Remont zamiast wkładu własnego

Program działa na prostej zasadzie: zamiast wkładu finansowego, przyszły najemca inwestuje swój czas i środki w remont lokalu. Zakres prac bywa różny – od odświeżenia ścian po bardziej zaawansowane modernizacje instalacji. Wszystko odbywa się na podstawie umowy z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Po zakończeniu remontu podpisywana jest umowa najmu na czas nieokreślony, co daje stabilność podobną do klasycznego wynajmu długoterminowego. Co więcej – po pięciu latach pojawia się możliwość wykupu mieszkania na preferencyjnych warunkach. To jeden z największych atutów programu.

Kto może skorzystać?

Nie każdy jednak otrzyma klucze do mieszkania. Kandydaci muszą spełnić określone kryteria dochodowe:

- jednoosobowe gospodarstwo: od 3 759,13 zł do 8 903,20 zł miesięcznie,

- wieloosobowe: od 2 769,89 zł do 6 133,32 zł na osobę.

Dodatkowo wymagane są m.in.:

- brak zadłużenia z tytułu najmu,

- odpowiedni metraż obecnie zajmowanego lokalu,

- spełnienie kryteriów ustawowych.

Jeśli chętnych na dane mieszkanie jest więcej, decyduje system punktowy.

- Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub "singli", liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym, oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów" – wyjaśnia Roman Buła z Urzędu Miasta Katowice.

Terminy, o których trzeba pamiętać

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny działać szybko. Harmonogram jest jasno określony:

- oglądanie mieszkań: od 30 marca do 15 kwietnia 2026 r.,

- składanie wniosków: od 16 do 30 kwietnia 2026 r.

Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty.

Dlaczego takie programy zyskują na popularności?

Rosnące ceny mieszkań i ograniczona dostępność kredytów sprawiają, że programy "za remont" pojawiają się w coraz większej liczbie miast w Polsce. To rozwiązanie korzystne dla obu stron:

- miasto odzyskuje zaniedbane lokale,

- mieszkańcy dostają szansę na tani najem i przyszłościowy zakup.

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że tego typu inicjatywy mogą częściowo łagodzić problem dostępności mieszkań, szczególnie dla osób o średnich dochodach, które "wypadają" z systemu mieszkań komunalnych, ale nie mają zdolności kredytowej.