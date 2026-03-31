Jawność płac i awansów staje się priorytetem dla Polaków. Sondaż nie zostawia złudzeń

oprac. Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 09:23
Z sondażu CBOS wynika, że 92 proc. Polaków jest zdania, iż każdy pracodawca powinien stosować przejrzyste zasady wynagrodzeń i awansów, a taki sam odsetek badanych chce, by kandydaci znali przedział płacowy na swoim stanowisku.

CBOS po ośmiu latach ponownie zapytał pracujących Polaków, czy wiedzą, ile zarabiają osoby, z którymi pracują.

Wiedza pracowników o zarobkach współpracowników

Obecnie – podobnie jak w 2018 r. – ponad trzy piąte badanych (62 proc.) deklaruje wiedzę o zarobkach co najmniej części swoich współpracowników. W porównaniu z 2018 r. to spadek o 1 punkt procentowy.

Z analiz CBOS wynika, że głównym czynnikiem różnicującym deklaracje respondentów w tym względzie jest wielkość zakładu pracy. Badani pracujący w firmach i instytucjach, w których jest mniej niż 10 pracujących, znacznie częściej niż pracujący w większych podmiotach deklarują, że wiedzą, ile zarabiają inne osoby w ich zakładzie pracy.

Opinia Polaków na temat jawności płac i zasad awansów

92 proc. ogółu badanych jest zdania, że każdy pracodawca powinien posiadać jasne zasady ustalania wynagrodzeń, awansów i podwyżek oraz że kandydaci do pracy przed rozmową kwalifikacyjną powinni móc poznać przedział wynagrodzeń na stanowisku, o które się ubiegają.

Blisko dwie trzecie respondentów (64 proc.) uważa, że pracownicy powinni mieć prawo zażądać od pracodawcy pisemnej informacji o średnich zarobkach pracowników wykonujących tę samą lub podobną pracę w podziale na płeć. Z kolei dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) jest zdania, że pracodawca nie powinien mieć prawa zakazać pracownikom dzielenia się informacjami o zarobkach.

Większość badanych (58 proc.) uważa też, że pracodawca nie powinien mieć prawa pytać kandydata do pracy o jego zarobki w poprzednim miejscu pracy.

Zmiany w przepisach prawa pracy

24 grudnia 2025 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy częściowo wdrażająca unijną dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Nakłada ona na pracodawców obowiązek podawania widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę. Pracodawca powinien wskazać w ogłoszeniu proponowane wynagrodzenie lub jego przedział, a dodatkowo jest on zobowiązany do poinformowania kandydata o zasadach wynagradzania, wynikających np. z regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy. Ponadto pracodawca nie może żądać od kandydata informacji o wynagrodzeniu w obecnej pracy.

CBOS przypomniał, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z września 2008 roku, pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawnienia swoich zarobków, a tak zwane klauzule poufności są w tym względzie niedopuszczalne.

Badanie zrealizowano od 5 do 15 marca 2026 roku na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI).

Źródło PAP
oprac. Anna Rymkiewicz
