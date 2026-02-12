Uprawnieni do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ma służyć wsparciu osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Przysługuje on:

dzieciom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku świadczenie przyznawane jest z urzędu.

Prawo do zasiłku nie zależy od wysokości dochodów. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki lub pomocy w codziennym życiu.

Zasiłek pielęgnacyjny także dla cukrzyków

Chorzy na cukrzycę typu 1 także mają możliwość starania się o zasiłek pielęgnacyjny, pod warunkiem że dysponują orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Sama informacja o rozpoznaniu choroby nie wystarczy – kluczowe są jej powikłania, m.in.:

retinopatia, nefropatia czy choroby układu krążenia,

częste epizody kwasicy ketonowej lub hipoglikemii wymagające stałej kontroli i opieki.

W przypadku dzieci wystarczające jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Z kolei przy cukrzycy typu 2 świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy występują poważne powikłania – takie jak amputacje, utrata wzroku czy niewydolność nerek – potwierdzone odpowiednim orzeczeniem i znacząco ograniczające samodzielność chorego.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo przewiduje sytuacje, w których zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Świadczenie nie zostanie wypłacone:

gdy dana osoba otrzymuje już dodatek pielęgnacyjny z innego tytułu, np. z ZUS,

jeśli przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak dom pomocy społecznej,

gdy członek rodziny pobiera podobne świadczenie poza granicami kraju – z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe.

Aby ubiegać się o dodatek dla osób chorujących na cukrzycę, najpierw trzeba uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. W tym celu należy złożyć wniosek w odpowiednim Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i dołączyć pełną dokumentację medyczną – m.in. zaświadczenia lekarskie, wyniki badań oraz opinię diabetologa.

Po otrzymaniu orzeczenia można wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny w właściwej instytucji, zazwyczaj w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularze są dostępne zarówno w urzędzie, jak i online. Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument tożsamości,

dokumentację medyczną.

Świadczenie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, która zwykle zapada w ciągu 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Od 1 listopada 2019 r. świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie i taka stawka będzie obowiązywać także w kolejnym okresie zasiłkowym obejmującym rok 2026, czyli od 1 listopada 2025 r. do 31 października 2026 r.

Zasiłek nie jest objęty coroczną waloryzacją. Ostatnia podwyżka została wprowadzona w 2019 roku i od tego czasu kwota nie uległa zmianie. Kolejna weryfikacja wysokości świadczenia planowana jest na 2027 rok.