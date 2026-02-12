Co ważne, w określonych przypadkach świadczenie można otrzymać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego.

Na co można przeznaczyć zasiłek celowy?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

- żywności,

- leków,

- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

- wyrobów medycznych i leczenia,

- ogrzewania (w tym opału),

- odzieży,

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

- kosztów pogrzebu.

Wsparcie przysługuje także osobom bezdomnym lub tym, które nie mają dochodu ani prawa do innych świadczeń. W ich przypadku zasiłek może pokryć wydatki na świadczenia zdrowotne.

Zdarzenie losowe? Dochód nie zawsze ma znaczenie

Zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej. W takiej sytuacji pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i – co istotne – nie musi podlegać zwrotowi. To rozwiązanie przewidziane na naprawdę trudne momenty, gdy liczy się szybka reakcja i realne wsparcie finansowe.

Ile można dostać? Konkretne kwoty

Prawo do zasiłku celowego zależy od dochodu.

Świadczenie przysługuje osobie samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód nie przekracza 1010 zł. W przypadku osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 823 zł na osobę. W praktyce oznacza to, że:

- osoba samotna może otrzymać maksymalnie 1010 zł,

- trzyosobowa rodzina – nawet 2469 zł (3 × 823 zł).

Ostateczna wysokość wsparcia zależy jednak od indywidualnej sytuacji i decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Jak złożyć wniosek?

Zasiłek celowy przyznawany jest na wniosek. Dokument należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. We wniosku trzeba uzasadnić, dlaczego pomoc jest niezbędna. Należy także przygotować się na wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego, który oceni sytuację materialną i życiową wnioskodawcy.

Specjalny zasiłek celowy – także po przekroczeniu progu

Przepisy przewidują również możliwość przyznania tzw. specjalnego zasiłku celowego. Może on trafić do osoby lub rodziny, której dochód przekracza ustawowe kryterium. W takiej sytuacji wysokość świadczenia nie może być wyższa niż obowiązujące kryterium dochodowe dla osoby samotnej albo rodziny. Co istotne – przyznane wsparcie nie podlega zwrotowi.