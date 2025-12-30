Odzyskaj fortunę za dokument z PRL-u. Nawet 27 tysięcy złotych

Wzrost zainteresowania epoką Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wiąże się nie tylko z sentymentem do czasów postrzeganych jako spokojniejsze. Okazuje się, że powrót do tamtych lat może przynieść także wymierne zyski finansowe. Chociaż powszechnie wiadomo, że stare monety, a także przedmioty takie jak bombki choinkowe czy kryształy, zyskały na wartości kolekcjonerskiej, istnieje inny, potencjalnie bardzo lukratywny element dziedzictwa PRL-u: książeczki oszczędnościowe.

Charakter i historia książeczek oszczędnościowych

Książeczki oszczędnościowe były niegdyś powszechną formą gromadzenia kapitału w Polsce, szczególnie w okresie PRL. Pełniły funkcję dokumentu potwierdzającego posiadanie środków na rachunku bankowym. W gospodarce niedoboru, jaką była gospodarka PRL, książeczki te często funkcjonowały jako swoisty "bilet wstępu" umożliwiający zakup towarów deficytowych, a zwłaszcza pojazdów. Szczególnie pożądane były tak zwane książeczki typu "F", które gwarantowały możliwość zakupu konkretnych modeli samochodów, takich jak popularny Fiat 126p (potocznie "Maluch") lub większy FSO 1500. Z uwagi na ogromne trudności w nabyciu tych samochodów, książeczki te naturalnie zyskiwały na wartości.

Możliwość uzyskania rekompensaty za książeczki oszczędnościowe

Obecnie, po upływie wielu lat od ich wydania, posiadacze tych historycznych dokumentów mają prawo ubiegać się o rekompensatę. Kwota wypłaty jest ściśle zależna od rodzaju posiadanej książeczki oraz od okresu, w którym prowadzono oszczędzanie. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się z bankiem, w którym książeczka została założona – w wielu przypadkach jest to Bank PKO BP – i przedstawić książeczkę wraz z dowodem tożsamości.

Ile warta jest stara książeczka oszczędnościowa?

Choć nie dla każdego posiadacza książeczka oszczędnościowa ostatecznie zakończyła się zakupem wymarzonego samochodu, sam dokument dzisiaj może stanowić spore zaskoczenie finansowe. Bank PKO BP oferuje obecnie znacznie wyższe wypłaty, niż pierwotna kwota oszczędności. Przykładowo, posiadacze książeczek na Fiata 126p mogą otrzymać nawet 19 391 zł, natomiast za książeczki przeznaczone na większy model Fiata kwota ta może sięgnąć aż 27 479 zł. Zdecydowanie warto więc poświęcić chwilę na przeszukanie domowych szuflad i archiwów w celu odnalezienia tego potencjalnie cennego skarbu.