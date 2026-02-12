Jak podał GUS, PKB Polski w czwartym kwartale 2025 r. wzrósł o 4 proc. rdr wobec wzrostu o 3,8 proc. rdr w trzecim kwartale 2025 r. W ujęciu kwartalnym PKB w czwartym kwartale ub.r. wzrósł o 1 proc., po wzroście o 0,9 proc. kdk kwartał wcześniej.

Donald Tusk: To rekord

"Polska gospodarka przyspiesza, zgodnie z naszą zapowiedzią. To rekord, o którym inne duże europejskie gospodarki mogą tylko pomarzyć" - napisał w czwartek premier Donald Tusk na platformie X.

Domański: Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg

Z wyników zadowolony jest też minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg - 4 proc. wzrostu PKB Polski na koniec 2025 roku. Polska gospodarka regularnie przyspiesza od początku 2024 roku, a obecny wynik był najwyższy od ponad 3 lat" - napisał Domański na platformie X.

Minister dodał, że jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką w UE. "Inwestycje, konsumpcja, ekspansja firm, to będą nasze motory wzrostu - w 2026 r. przyspieszamy!" - podkreśił.