Kiedy ZUS wypłaca pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, znane powszechnie jako 800 plus, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195), wypłacane jest co miesiąc. ZUS przekazuje środki w jednym z dziesięciu ustalonych terminów: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

W sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

800 plus - nowe terminy wypłat w grudniu 2025

W grudniu 2025 roku część beneficjentów programu 800 plus dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

2 grudnia (wtorek);

4 grudnia (czwartek);

5 grudnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 7 grudnia (niedziela);

9 grudnia (wtorek);

12 grudnia (piątek) -w tym terminie zostaną wypłacone również świadczenia, które powinny zostać wypłacone 14 grudnia (niedziela);

18 grudnia (czwartek);

19 grudnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 grudnia (sobota);

22 grudnia (poniedziałek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7, 14 i 20 dnia każdego miesiąca w grudniu otrzymają 800 plus wcześniej.

Aż dwa przelewy 800 plus w połowie grudnia 2025

W połowie miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje jednego dnia dwie transze przelewów w ramach świadczenia 800 plus. 12 grudnia, w piątek, pieniądze trafią nie tylko do rodziców, którzy wypłatę standardowo otrzymują 12. dnia miesiąca, ale także do tych, którzy termin wypłaty ustalony mają na 14. dzień miesiąca, ponieważ 14 grudnia w tym roku przypada w niedzielę.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie 800 plus można uzyskać wyłącznie po złożeniu wniosku online. Nie ma możliwości składania dokumentów w wersji papierowej. Formularz można przesłać za pomocą:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu wystarczy uzupełnić wniosek, wpisując dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać dokument do ZUS. Po jego pozytywnej weryfikacji, świadczenie jest przyznawane i co miesiąc przelewane na wskazany rachunek bankowy.

800 plus nie dla wszystkich rodziców. Komu nie przysługuje?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

na dziecko przyznane jest świadczenie o podobnym charakterze za granicą (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

