Zbliża się termin waloryzacji emerytur w 2026 roku. Już wiemy, że będzie ona niższa niż w ubiegłym roku, ale wyższa niż wskazywały prognozy. Sprawdź, jak waloryzacja przełoży się na wysokość Twojej emerytury oraz jakie kwoty otrzymasz z tytułu trzynastej i czternastej emerytury.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile wyniesie?
Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostaną podwyższone o 5,3%. Końcowy wskaźnik waloryzacji jest nieco wyższy od prognozowanych 5,08%, co wynika z najnowszych danych GUS. Podstawę prawną waloryzacji stanowi art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych pozwala dostosować wypłacane kwoty do zmian inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Tegoroczny wskaźnik został obliczony na podstawie średniorocznego wzrostu cen i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oficjalne potwierdzenie wysokości waloryzacji ogłosi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim.
Jak obliczony został wskaźnik waloryzacji w 2026 roku?
Waloryzacja emerytur i rent to coroczny mechanizm podnoszenia świadczeń w reakcji na rosnące koszty życia. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę dwa główne czynniki:
- średnioroczny wskaźnik inflacji za rok poprzedni, który według komunikatu GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł 4,2%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim, który według komunikatu GUS osiągnął 5,5%.
Zgodnie z przepisami przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, przyjęto minimalny udział 20%, co dało dodatkowy wpływ na waloryzację w wysokości 1,1%. W efekcie ostateczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3% (4,2% + 1,1%).
Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji 2026 [Tabela]
Najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 1878,91 zł, od 1 marca 2026 roku wzrośnie do 1978,49 zł brutto, co daje wzrost o 99,58 zł brutto.
Jak będą wyglądały emerytury w wyższych kwotach? Poniżej przedstawiamy tabelę z kwotami brutto i netto dla świadczeń od 1 000 zł do 10 000 zł. Oto zestawienie pokazujące wzrost emerytur po waloryzacji o 5,3%:
|Emerytura przed waloryzacją brutto
|Emerytura przed waloryzacją netto
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Emerytura po waloryzacji netto
|Wzrost - brutto
|Wzrost - netto
|1000 zł
|910,00 zł
|1053,00 zł
|958,23 zł
|53,00 zł
|48,23 zł
|1500 zł
|1365,00 zł
|1579,50 zł
|1437,35 zł
|79,50 zł
|72,35 zł
|1878,91 zł
|1709,81 zł
|1978,49 zł
|1800,43 zł
|99,58 zł
|90,62 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|2106,00 zł
|1916,46 zł
|106,00 zł
|96,46 zł
|2500 zł
|2275,00 zł
|2632,50 zł
|2379,57 zł
|132,50 zł
|104,57 zł
|3000 zł
|2670,00 zł
|3159,00 zł
|2795,69 zł
|159,00 zł
|125,69 zł
|3500 zł
|3065,00 zł
|3685,50 zł
|3211,80 zł
|185,50 zł
|146,80 zł
|4000 zł
|3460,00 zł
|4212,00 zł
|3627,92 zł
|212,00 zł
|167,92 zł
|4500 zł
|3855,00 zł
|4738,50 zł
|4043,03 zł
|238,50 zł
|188,03 zł
|5000 zł
|4250,00 zł
|5265,00 zł
|4459,15 zł
|265,00 zł
|209,15 zł
|5500 zł
|4645,00 zł
|5791,50 zł
|4875,26 zł
|291,50 zł
|230,26 zł
|6000 zł
|5040,00 zł
|6318,00 zł
|5291,38 zł
|318,00 zł
|251,38 zł
|6500 zł
|5435,00 zł
|6844,50 zł
|5707,49 zł
|344,50 zł
|272,49 zł
|7000 zł
|5830,00 zł
|7371,00 zł
|6122,61 zł
|371,00 zł
|292,61 zł
|7500 zł
|6225,00 zł
|7897,50 zł
|6538,72 zł
|397,50 zł
|313,72 zł
|8000 zł
|6620,00 zł
|8424,00 zł
|6954,84 zł
|424,00 zł
|334,84 zł
|8500 zł
|7015,00 zł
|8950,50 zł
|7370,95 zł
|450,50 zł
|355,95 zł
|9000 zł
|7410,00 zł
|9477,00 zł
|7787,07 zł
|477,00 zł
|377,07 zł
|9500 zł
|7805,00 zł
|10003,50 zł
|8203,18 zł
|503,50 zł
|398,18 zł
|10000 zł
|8200,00 zł
|10530,00 zł
|8618,30 zł
|530,00 zł
|418,30 zł
Tyle wyniesie 13. emerytura w 2026 roku
Zgodnie z przepisami trzynasta emerytura odpowiada wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 5,3% w 2026 roku jej kwota brutto wyniesie 1978,49 zł. Kwota netto będzie niższa, ponieważ – podobnie jak każde inne świadczenie – trzynastka podlega potrąceniom składkowo-podatkowym.
Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości trzynastej emerytury w zależności od aktualnie pobieranego świadczenia.
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Trzynasta emerytura netto
|ok. 1978 zł
|ok. 1638 zł
|ok. 2100 zł
|ok. 1623 zł
|ok. 2370 zł
|ok. 1593 zł
|ok. 2630 zł
|ok. 1563 zł
|ok. 3680 zł
|ok. 1443 zł
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem. Jeśli Twój termin wypłaty przypada na 1. kwietnia, środki mogą pojawić się na koncie jeszcze pod koniec marca, w zależności od kalendarza. Świadczenie jest przyznawane automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani w ZUS, ani w KRUS.
Tyle wyniesie 14 emerytura w 2026 roku
Wysokość 14. emerytury również jest uzależniona od wysokości minimalnej emerytury i w 2026 roku wyniesie ona 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę czternastki otrzymają osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli świadczenie jest wyższe, kwota 14. emerytury będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę” – np. przy emeryturze 3000 zł brutto czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto. Świadczenie nie jest wypłacane, gdy po wyliczeniu wyniosłoby mniej niż 50 zł. Pieniądze trafią do uprawnionych najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku, a ZUS wyliczy je i przekaże automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Od czternastki pobierana będzie składka zdrowotna (9%) oraz zaliczka na podatek dochodowy, co odróżnia ją od „trzynastki”, która często mieści się w kwocie wolnej od podatku.
Tyle wyniosą dodatki do emerytur i rent w 2026
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz emerytur i rent wypłaca także dodatki, które również zostaną zwaloryzowane od 1 marca 2026 roku.
Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2026 r.:
- dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);
- dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);
- dodatek kombatancki – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł (wzrost o 27,68 zł);
- dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł (wzrost o 34,69 zł);
- dodatek kompensacyjny – 55 zł (wzrost o 2,77 zł);
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 zł (wzrost o 70,66 zł);
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości - – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,38 zł do 348,40 zł;
- ryczałt energetyczny – 329,28 zł.
Tyle wyniosą renty w 2026 roku
Wskaźnik 5,03 proc. dotyczy nie tylko emerytur stałych, ale i szeregu innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, które od 1 marca 2026 r. wyniosą. Minimalne kwoty wyniosą:
- 1978,49 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej;
- 1483,87 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
- 2374,19 zł – w przypadku renty wypadkowej przy całkowitej niezdolności do pracy;
- 1780,64 zł - w przypadku renty wypadkowej przy częściowej niezdolności do pracy.
Ważne
Od 1 marca 2026 r. wzrośnie także wysokość świadczenia przedemerytalnego, które wyniesie 1993,76 zł.
