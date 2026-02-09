Zbliża się termin waloryzacji emerytur w 2026 roku. Już wiemy, że będzie ona niższa niż w ubiegłym roku, ale wyższa niż wskazywały prognozy. Sprawdź, jak waloryzacja przełoży się na wysokość Twojej emerytury oraz jakie kwoty otrzymasz z tytułu trzynastej i czternastej emerytury.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile wyniesie?

Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostaną podwyższone o 5,3%. Końcowy wskaźnik waloryzacji jest nieco wyższy od prognozowanych 5,08%, co wynika z najnowszych danych GUS. Podstawę prawną waloryzacji stanowi art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych pozwala dostosować wypłacane kwoty do zmian inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Tegoroczny wskaźnik został obliczony na podstawie średniorocznego wzrostu cen i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oficjalne potwierdzenie wysokości waloryzacji ogłosi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim.

Jak obliczony został wskaźnik waloryzacji w 2026 roku?

Reklama

Waloryzacja emerytur i rent to coroczny mechanizm podnoszenia świadczeń w reakcji na rosnące koszty życia. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę dwa główne czynniki:

średnioroczny wskaźnik inflacji za rok poprzedni , który według komunikatu GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł 4,2%,

, który według komunikatu GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł 4,2%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim, który według komunikatu GUS osiągnął 5,5%.

Zgodnie z przepisami przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, przyjęto minimalny udział 20%, co dało dodatkowy wpływ na waloryzację w wysokości 1,1%. W efekcie ostateczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3% (4,2% + 1,1%).

Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji 2026 [Tabela]

Najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 1878,91 zł, od 1 marca 2026 roku wzrośnie do 1978,49 zł brutto, co daje wzrost o 99,58 zł brutto.

Jak będą wyglądały emerytury w wyższych kwotach? Poniżej przedstawiamy tabelę z kwotami brutto i netto dla świadczeń od 1 000 zł do 10 000 zł. Oto zestawienie pokazujące wzrost emerytur po waloryzacji o 5,3%:

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura przed waloryzacją netto Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto Wzrost - brutto Wzrost - netto 1000 zł 910,00 zł 1053,00 zł 958,23 zł 53,00 zł 48,23 zł 1500 zł 1365,00 zł 1579,50 zł 1437,35 zł 79,50 zł 72,35 zł 1878,91 zł 1709,81 zł 1978,49 zł 1800,43 zł 99,58 zł 90,62 zł 2000 zł 1820,00 zł 2106,00 zł 1916,46 zł 106,00 zł 96,46 zł 2500 zł 2275,00 zł 2632,50 zł 2379,57 zł 132,50 zł 104,57 zł 3000 zł 2670,00 zł 3159,00 zł 2795,69 zł 159,00 zł 125,69 zł 3500 zł 3065,00 zł 3685,50 zł 3211,80 zł 185,50 zł 146,80 zł 4000 zł 3460,00 zł 4212,00 zł 3627,92 zł 212,00 zł 167,92 zł 4500 zł 3855,00 zł 4738,50 zł 4043,03 zł 238,50 zł 188,03 zł 5000 zł 4250,00 zł 5265,00 zł 4459,15 zł 265,00 zł 209,15 zł 5500 zł 4645,00 zł 5791,50 zł 4875,26 zł 291,50 zł 230,26 zł 6000 zł 5040,00 zł 6318,00 zł 5291,38 zł 318,00 zł 251,38 zł 6500 zł 5435,00 zł 6844,50 zł 5707,49 zł 344,50 zł 272,49 zł 7000 zł 5830,00 zł 7371,00 zł 6122,61 zł 371,00 zł 292,61 zł 7500 zł 6225,00 zł 7897,50 zł 6538,72 zł 397,50 zł 313,72 zł 8000 zł 6620,00 zł 8424,00 zł 6954,84 zł 424,00 zł 334,84 zł 8500 zł 7015,00 zł 8950,50 zł 7370,95 zł 450,50 zł 355,95 zł 9000 zł 7410,00 zł 9477,00 zł 7787,07 zł 477,00 zł 377,07 zł 9500 zł 7805,00 zł 10003,50 zł 8203,18 zł 503,50 zł 398,18 zł 10000 zł 8200,00 zł 10530,00 zł 8618,30 zł 530,00 zł 418,30 zł

Tyle wyniesie 13. emerytura w 2026 roku

Zgodnie z przepisami trzynasta emerytura odpowiada wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 5,3% w 2026 roku jej kwota brutto wyniesie 1978,49 zł. Kwota netto będzie niższa, ponieważ – podobnie jak każde inne świadczenie – trzynastka podlega potrąceniom składkowo-podatkowym.

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości trzynastej emerytury w zależności od aktualnie pobieranego świadczenia.

Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto ok. 1978 zł ok. 1638 zł ok. 2100 zł ok. 1623 zł ok. 2370 zł ok. 1593 zł ok. 2630 zł ok. 1563 zł ok. 3680 zł ok. 1443 zł

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem. Jeśli Twój termin wypłaty przypada na 1. kwietnia, środki mogą pojawić się na koncie jeszcze pod koniec marca, w zależności od kalendarza. Świadczenie jest przyznawane automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani w ZUS, ani w KRUS.

Tyle wyniesie 14 emerytura w 2026 roku

Wysokość 14. emerytury również jest uzależniona od wysokości minimalnej emerytury i w 2026 roku wyniesie ona 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę czternastki otrzymają osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli świadczenie jest wyższe, kwota 14. emerytury będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę” – np. przy emeryturze 3000 zł brutto czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto. Świadczenie nie jest wypłacane, gdy po wyliczeniu wyniosłoby mniej niż 50 zł. Pieniądze trafią do uprawnionych najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku, a ZUS wyliczy je i przekaże automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Od czternastki pobierana będzie składka zdrowotna (9%) oraz zaliczka na podatek dochodowy, co odróżnia ją od „trzynastki”, która często mieści się w kwocie wolnej od podatku.

Tyle wyniosą dodatki do emerytur i rent w 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz emerytur i rent wypłaca także dodatki, które również zostaną zwaloryzowane od 1 marca 2026 roku.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2026 r.:

dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);

dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);

dodatek kombatancki – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł (wzrost o 27,68 zł);

dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł (wzrost o 34,69 zł);

dodatek kompensacyjny – 55 zł (wzrost o 2,77 zł);

dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 zł (wzrost o 70,66 zł);

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości - – 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł);

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,38 zł do 348,40 zł;

ryczałt energetyczny – 329,28 zł.

Tyle wyniosą renty w 2026 roku

Wskaźnik 5,03 proc. dotyczy nie tylko emerytur stałych, ale i szeregu innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, które od 1 marca 2026 r. wyniosą. Minimalne kwoty wyniosą:

1978,49 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej;

– w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej; 1483,87 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

– w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 2374,19 zł – w przypadku renty wypadkowej przy całkowitej niezdolności do pracy;

– w przypadku renty wypadkowej przy całkowitej niezdolności do pracy; 1780,64 zł - w przypadku renty wypadkowej przy częściowej niezdolności do pracy.