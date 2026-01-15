Nawet 3631,20 zł na ferie zimowe dla pracowników zatrudnionych na pełen etat w ramach świadczenia urlopowego

Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców obejmuje świadczenia i usługi realizowane m.in. w zakresie wypoczynku pracowników, a także innych uprawnionych osób. W celu finansowania tego rodzaju działań pracodawcy powołują zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do jego utworzenia zobowiązani są pracodawcy:

Reklama

zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na wniosek zakładowej organizacji związkowej;

prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Z kolei pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na takich samych zasadach, jak pracodawcy do tego zobowiązani lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.

Nawet 3631,20 zł na ferie zimowe dla pracowników zatrudnionych na pełen etat – jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego?

Kwota świadczenia urlopowego nie może być wyższa niż wysokość podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sam odpis ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego albo z drugiego półrocza tego roku, jeśli wartość ta jest korzystniejsza.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi odpowiednio:

37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;

– w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

W 2025 roku zarówno odpis na ZFŚS, jak i świadczenie urlopowe obliczano na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2024 roku, które wyniosło 7262,39 zł. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok zostanie ogłoszone przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” najpóźniej do 20 lutego 2026 roku. To właśnie ta kwota będzie podstawą do wyliczenia odpisu na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego obowiązujących w 2026 roku.

Nawet 3631,20 zł na ferie zimowe dla pracowników zatrudnionych na pełen etat w szczególnych warunkach i 2723,40 zł dla pracowników zatrudnionych na pełen etat w normalnych warunkach

Jeżeli w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownika nie została jeszcze ustalona wysokość podstawowego odpisu na ZFŚS obowiązująca w 2026 roku, pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe według stawek z 2025 roku, a po ich aktualizacji dokonuje ewentualnego dopłacenia różnicy.

Obowiązujące w 2025 roku kwoty świadczenia urlopowego zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Świadczenie urlopowe w 2025 r.

Kwota Pracownik 2723,40 zł pracownik zatrudnionyna pełen etat w normalnychwarunkach pracy 3631,20 zł pracownik zatrudnionyna pełen etat i wykonującypracę w szczególnychwarunkach lub pracęo szczególnym charakterze 363,12 zł pracownik młodocianyw pierwszym roku nauki 435,74 zł pracownik młodocianyw drugim roku nauki 508,37 zł pracownik młodocianyw trzecim roku nauki

Nawet 3631,20 zł na ferie zimowe dla pracowników zatrudnionych na pełen etat – kto jest uprawniony do korzystania ze świadczenia urlopowego?

Do pobierania świadczenia urlopowego uprawnieni są pracownicy pozostający w stosunku pracy u pracodawcy, który nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a jednocześnie wypłaca to świadczenie. Prawo do niego nie jest uzależnione od stażu pracy, długości zatrudnienia, zajmowanego stanowiska ani sytuacji życiowej czy materialnej pracownika. Świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi spełniającemu warunek skorzystania z nieprzerwanego, co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy jest to urlop bieżący, czy zaległy. Wypłata następuje z inicjatywy pracodawcy, bez konieczności składania wniosku przez pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.