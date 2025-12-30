Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku 1 marca. Seniorzy nie muszą w tej sprawie składać żadnych wniosków ani dodatkowych dokumentów – podwyżki są wprowadzane automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz systemy emerytalne służb mundurowych. Podniesione kwoty świadczeń trafiają do uprawnionych w terminach wskazanych w decyzjach o ich przyznaniu.
W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?
Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przyjętą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury wypłacane są w terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia. Każdy emeryt otrzymuje pieniądze w jednym z sześciu stałych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia. Informacja o konkretnej dacie przekazywana jest już na etapie wydania decyzji przez ZUS. W praktyce jednak wypłata może nastąpić wcześniej, jeśli wyznaczony termin przypada na weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takiej sytuacji środki trafiają do seniorów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. W 2026 roku takie przesunięcia wystąpią kilkukrotnie, między innymi w marcu.
Waloryzacja emerytur 2026. Kto dostanie wyższą wypłatę z ZUS najwcześniej?
1 marca 2026 wypada w niedzielę, dlatego też przelewy i przekazy dla osób otrzymujących świadczenia pierwszego dnia miesiąca zostaną zrealizowane w piątek 27 lutego. Dotyczy to około miliona emerytów i rencistów, którzy zgodnie z decyzją ZUS mają wyznaczone wypłaty świadczenia właśnie w tym terminie.
Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji od 1 marca 2026 roku
Ile będzie wynosić waloryzacja w 2026 roku? Skala podwyżek emerytur uzależniona jest od poziomu inflacji, w tym tej dotyczącej gospodarstw emeryckich, oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Z najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że wskaźnik waloryzacji może sięgnąć 4,9 proc. Poniżej prezentujemy obliczenia pokazujące, jak przy takim poziomie podwyżki zmieniłaby się wysokość świadczeń netto.
|Emerytura brutto w 2025 roku
|Emerytura netto (na rękę) w 2025
|Emerytura netto (na rękę) w 2026
|Podwyżka netto (na rękę)
|1000 zł
|910,00 zł
|954,59 zł
|44,59 zł
|1250 zł
|1137,50 zł
|1193,24 zł
|55,74 zł
|1500 zł
|1365,00 zł
|1431,89 zł
|66,89 zł
|1750 zł
|1592,50 zł
|1670,53 zł
|78,03 zł
|1878,91 zł
|1709,80 zł
|1793,59 zł
|83,79 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|1909,18 zł
|89,18 zł
|2500 zł
|2275,00 zł
|2386,48 zł
|111,48 zł
|3000 zł
|2670,00 zł
|2786,13 zł
|116,13 zł
|4000 zł
|3460,00 zł
|3614,84 zł
|154,84 zł
|5000 zł
|4250,00 zł
|4443,55 zł
|193,55 zł
|6000 zł
|5040,00 zł
|5272,26 zł
|232,26 zł
|7000 zł
|5830,00 zł
|6100,97 zł
|270,97 zł
Ważne
Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.
Przewiduje się, że waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:
- w 2025 roku - 5,5 proc.;
- w 2024 roku – 12,12 proc.;
- w 2023 roku – 14,8 proc.
Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?
Część seniorów zastanawia się, czy da się przesunąć termin wypłaty emerytury. Zasadniczo taka możliwość nie istnieje i dopuszczana jest jedynie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych okolicznościach. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których emeryt musi regulować zobowiązania o sztywno określonych terminach, takie jak alimenty czy inne należności wynikające z decyzji urzędowych, których nie da się zmienić ani odroczyć. ZUS nie uznaje natomiast spłaty rat kredytowych za wystarczający powód, ponieważ ich terminy można ustalić indywidualnie z bankiem. Każdorazowo to właściwa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję, czy w danym przypadku zmiana terminu wypłaty jest dopuszczalna.
