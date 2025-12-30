Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku 1 marca. Seniorzy nie muszą w tej sprawie składać żadnych wniosków ani dodatkowych dokumentów – podwyżki są wprowadzane automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz systemy emerytalne służb mundurowych. Podniesione kwoty świadczeń trafiają do uprawnionych w terminach wskazanych w decyzjach o ich przyznaniu.

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przyjętą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury wypłacane są w terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia. Każdy emeryt otrzymuje pieniądze w jednym z sześciu stałych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia. Informacja o konkretnej dacie przekazywana jest już na etapie wydania decyzji przez ZUS. W praktyce jednak wypłata może nastąpić wcześniej, jeśli wyznaczony termin przypada na weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takiej sytuacji środki trafiają do seniorów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. W 2026 roku takie przesunięcia wystąpią kilkukrotnie, między innymi w marcu.

Waloryzacja emerytur 2026. Kto dostanie wyższą wypłatę z ZUS najwcześniej?

1 marca 2026 wypada w niedzielę, dlatego też przelewy i przekazy dla osób otrzymujących świadczenia pierwszego dnia miesiąca zostaną zrealizowane w piątek 27 lutego. Dotyczy to około miliona emerytów i rencistów, którzy zgodnie z decyzją ZUS mają wyznaczone wypłaty świadczenia właśnie w tym terminie.

Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji od 1 marca 2026 roku

Ile będzie wynosić waloryzacja w 2026 roku? Skala podwyżek emerytur uzależniona jest od poziomu inflacji, w tym tej dotyczącej gospodarstw emeryckich, oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Z najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że wskaźnik waloryzacji może sięgnąć 4,9 proc. Poniżej prezentujemy obliczenia pokazujące, jak przy takim poziomie podwyżki zmieniłaby się wysokość świadczeń netto.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 954,59 zł 44,59 zł 1250 zł 1137,50 zł 1193,24 zł 55,74 zł 1500 zł 1365,00 zł 1431,89 zł 66,89 zł 1750 zł 1592,50 zł 1670,53 zł 78,03 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1793,59 zł 83,79 zł 2000 zł 1820,00 zł 1909,18 zł 89,18 zł 2500 zł 2275,00 zł 2386,48 zł 111,48 zł 3000 zł 2670,00 zł 2786,13 zł 116,13 zł 4000 zł 3460,00 zł 3614,84 zł 154,84 zł 5000 zł 4250,00 zł 4443,55 zł 193,55 zł 6000 zł 5040,00 zł 5272,26 zł 232,26 zł 7000 zł 5830,00 zł 6100,97 zł 270,97 zł

Ważne Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.

Przewiduje się, że waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:

w 2025 roku - 5,5 proc.;

w 2024 roku – 12,12 proc.;

w 2023 roku – 14,8 proc.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Część seniorów zastanawia się, czy da się przesunąć termin wypłaty emerytury. Zasadniczo taka możliwość nie istnieje i dopuszczana jest jedynie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych okolicznościach. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których emeryt musi regulować zobowiązania o sztywno określonych terminach, takie jak alimenty czy inne należności wynikające z decyzji urzędowych, których nie da się zmienić ani odroczyć. ZUS nie uznaje natomiast spłaty rat kredytowych za wystarczający powód, ponieważ ich terminy można ustalić indywidualnie z bankiem. Każdorazowo to właściwa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję, czy w danym przypadku zmiana terminu wypłaty jest dopuszczalna.