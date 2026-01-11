Renta szkoleniowa stanowi formę pomocy finansowej dla osób, które na skutek choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Jej zadaniem jest umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji i ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Mimo że funkcjonuje w systemie od wielu lat, nadal pozostaje jednym z mniej rozpoznawalnych świadczeń społecznych.

Zasady przyznawania renty szkoleniowej określają:

Wypłatą tego świadczenia zajmuje się zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Kto może otrzymać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest przeznaczona dla osób, które na skutek choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale po zdobyciu nowych kwalifikacji mają szansę wrócić do pracy. Aby ubiegać się o to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Osoba wnioskująca o rentę szkoleniową powinna:

zostać uznana za niezdolną do pracy w wykonywanym dotychczas zawodzie,

legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (okresami składkowymi i nieskładkowymi), którego długość zależy od wieku w chwili powstania niezdolności do pracy i wynosi:

1 rok – jeśli niezdolność pojawiła się przed ukończeniem 20 lat,

2 lata – gdy powstała między 20. a 22. rokiem życia,

3 lata – w przypadku wieku od 22 do 25 lat,

4 lata – jeśli niezdolność wystąpiła między 25. a 30. rokiem życia,

5 lat – gdy doszło do niej po ukończeniu 30 lat.

Jeżeli niezdolność do pracy jest następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wymóg posiadania minimalnego stażu ubezpieczeniowego nie obowiązuje. Pozostałe przesłanki muszą zostać spełnione w okresie podlegania ubezpieczeniu lub maksymalnie do 18 miesięcy od jego ustania.

Renta szkoleniowa z ZUS – ile wynosi? Kwota w 2026 roku

Renta szkoleniowa jest ustalana na poziomie 75 proc. podstawy jej wymiaru, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026 roku obowiązują następujące stawki:

standardowa renta szkoleniowa wynosi 1409,18 zł brutto ,

, w przypadku gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości podstawy, czyli 1878,91 zł brutto.

Renta szkoleniowa, tak jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Szacunkowy wskaźnik waloryzacji w 2026 roku ma wynieść 4,9%, w związku z czym renta szkoleniowa od 1 marca 2026 roku może być wypłacana w wysokości:

1478,23 zł brutto - w przypadku standardowej renty szkoleniowej,

- w przypadku standardowej renty szkoleniowej, 1970,98 zł brutto - w przypadku gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ważne Ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2026 roku poznamy w lutym.

Renta szkoleniowa. Jak złożyć wniosek?

Aby starać się o przyznanie renty szkoleniowej, konieczne jest złożenie wniosku ERN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokument można dostarczyć osobiście do dowolnej jednostki ZUS, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Renta szkoleniowa. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Osoby składające wniosek o rentę szkoleniową, oprócz formularza ERN, muszą dołączyć komplet wymaganych załączników. Należą do nich m.in.:

formularz ERP-6, w którym wykazuje się okresy składkowe i nieskładkowe;

dokumenty potwierdzające przebieg aktywności zawodowej i ubezpieczeniowej, takie jak zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, odbycie służby wojskowej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, urlop wychowawczy czy nauka na uczelni wyższej;

zaświadczenia dotyczące osiąganych zarobków;

aktualne zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku;

wywiad zawodowy – jeśli wnioskodawca pozostaje w zatrudnieniu;

kartę wypadku, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

decyzję sanepidu w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej.

Czy na rencie szkoleniowej można pracować?

Osoba pobierająca rentę szkoleniową nie ma prawa podejmować zatrudnienia ani prowadzić własnej działalności gospodarczej. Świadczenie to ma zapewnić utrzymanie w okresie przekwalifikowania, czyli zdobywania nowych kwalifikacji niezbędnych do powrotu na rynek pracy. Podjęcie pracy w czasie pobierania renty oznaczałoby uznanie, że zdolność do pracy została odzyskana, co skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest przyznawana standardowo na sześć miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek starosty, ZUS może zdecydować o wydłużeniu okresu jej wypłaty, przy czym łączny czas pobierania świadczenia nie może przekroczyć 36 miesięcy. Sześciomiesięczny okres może zostać także skrócony, jeżeli okaże się, że świadczeniobiorca nie ma możliwości przekwalifikowania się do innego zawodu albo uchyla się od udziału w procesie przekwalifikowania.