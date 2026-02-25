Nowa opłata audiowizualna. Koniec z rejestracją odbiorników

Obecny system abonamentowy przestał działać. Rząd planuje jego całkowitą likwidację i wprowadzenie od 1 stycznia 2027 roku tzw. opłaty audiowizualnej. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu naliczania daniny. Nie będziesz już musiał rejestrować telewizora ani radia. Urzędników nie będzie interesować, ile urządzeń posiadasz w domu.

Składka zostanie przypisana bezpośrednio do osoby, a nie do sprzętu. Urząd Skarbowy pobierze pieniądze automatycznie podczas rozliczania podatku dochodowego. Według aktualnych planów nowa danina wyniesie około 8–9 zł miesięcznie. Rząd przewiduje coroczną waloryzację tej kwoty, co oznacza, że z czasem opłata może nieznacznie wzrosnąć.

Nowa opłata audiowizualna. Kto jej nie zapłaci?

Mimo że nowa opłata ma mieć charakter powszechny, ustawodawca przygotował system ulg. Rząd chce chronić najbardziej wrażliwe grupy społeczne. Pieniędzy na media publiczne nie będą musieli oddawać: osoby, które ukończyły 75. rok życia, młodzież: uczniowie i studenci do 26. roku życia, osoby o niskich dochodach: zarabiający mniej niż aktualna płaca minimalna, osoby z niepełnosprawnościami: w tym m.in. osoby głuchonieme, bezrobotni i niektórzy renciści.

Ważne zmiany dla emerytów w 2026 roku

Zanim wejdzie nowa opłata, w 2026 roku zaczną obowiązywać korzystniejsze progi dochodowe dla emerytów. Jak potwierdziła Poczta Polska, wzrost przeciętnych zarobków w gospodarce pozwoli większej liczbie seniorów uniknąć opłat. W 2025 roku limit dochodowy wynosił 4090,86 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku próg ten wzrósł do 4451,78 zł brutto. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza tej kwoty, możesz złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV. Pamiętaj jednak, że ulga nie nalicza się automatycznie – musisz dopełnić formalności na poczcie.

Abonament RTV. Co z Twoimi długami?

Wiele osób liczy na to, że likwidacja abonamentu wymaże stare zaległości. To błąd. Jeśli zalegasz z płatnościami za radio lub telewizor, Poczta Polska nadal ma prawo dochodzić tych należności. System abonamentowy będzie obowiązywał przez cały 2026 rok. Obecne stawki to 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor miesięcznie. Poczta Polska może domagać się zapłaty zaległych kwot aż do 31 grudnia 2028 roku. Dopiero po tym terminie stare długi ulegną ostatecznemu przedawnieniu.

Harmonogram zmian. Kiedy pożegnamy stary system?

Proces legislacyjny nabrał tempa. 23 stycznia 2026 r. zakończyły się konsultacje publiczne w sprawie nowej ustawy. W II/III kwartale 2026 r. Rada Ministrów przyjmie gotowy projekt techniczny. 1 stycznia 2027 r. oficjalnie wystartuje opłata audiowizualna i skończy się tradycyjny abonament. Wprowadzenie reformy zależy od kondycji budżetu państwa. Państwo musi znaleźć co najmniej 2,5 miliarda złotych rocznie, aby sfinansować media publiczne w nowym modelu.

Podczas gdy czekamy na nową opłatę audiowizualną, inny koszt już wpływa na nasze kieszenie. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje zaktualizowana opłata reprograficzna, nazywana daniną od "czystych nośników". Obejmuje ona nowoczesne urządzenia, takie jak:

Smartfony i tablety,

Laptopy,

Nowoczesne telewizory z funkcją nagrywania.

Opłata wynosi od 1 proc. do 4 proc. wartości sprzętu. Choć oficjalnie płacą ją producenci i importerzy, eksperci ostrzegają, że koszt ten zostanie przerzucony na klientów. W praktyce oznacza to, że laptopy i telefony w sklepach mogą być w tym roku droższe.