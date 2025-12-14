Oszuści podszywają się pod pracowników banku. Pilne ostrzeżenie

Jak przekazał w swoim komunikacie bank, przestępcy wykorzystują wizerunek BIK, aby wyłudzić pieniądze. Informują o rzekomym procesie "wyzerowania zdolności kredytowej” i nakłaniają do wypłaty środków w placówce bankowej, a następnie wpłaty na wskazany rachunek poprzez wpłatomat. Cały czas utrzymują kontakt telefoniczny, manipulując rozmówcą, aby nie ujawniał szczegółów pracownikom banku.

Jak działają oszuści?

Bank wyjaśnia, że podszywają się pod BIK i wywołują presję czasu. "Instruują, aby wypłacić pieniądze i wpłacić je na wskazany rachunek. Utrzymują stały kontakt telefoniczny, kontrolując przebieg działań" - podano.

Ważne Bank przypomina, że BIK nie udziela pożyczek, ani nie kontaktuje się z klientami w sprawie zadłużeń – gromadzi jedynie dane przekazane przez banki i instytucje finansowe.

"Jeśli rozmówca wywołuje presję czasu – rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z infolinią Banku, odwiedź oddział lub zadzwoń do swojego opiekuna klienta. Przekaż pracownikowi banku szczegóły zdarzenia" - przekazano.

W komunikacie podano co zrobić, jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa:

Przede wszystkim trzeba:

zastrzec karty

zablokuj dostępy do bankowości elektronicznej: w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay (wybierz: Ustawienia > Bezpieczeństwo > Zablokuj kartę lub dostępy) albo telefonicznie dzwoniąc pod numer 519 222 222. Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.

Apel banku do klientów

Bank apeluje do klientów, by zgłaszali oszustwo na infolinii banku (519 222 222) i przekazali wszystkie niezbędne informacje. "Złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa policji lub prokuraturze i poinformuj o tym nasz bank" - wskazano.