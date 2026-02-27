Mercosur (Wspólny Rynek Południa) to południowoamerykański blok handlowy i unia celna założona w 1991 roku. Jego główni członkowie to Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Organizacja promuje integrację gospodarczą, swobodny przepływ towarów i usług oraz współpracę polityczną w Ameryce Południowej.

Kontrowersje w Polsce wokół Mercosur

Umowa handlowa UE-Mercosur, zatwierdzona 9 stycznia 2026 r., znosi cła na produkty przemysłowe, ale budzi w Polsce ogromne kontrowersje, prowadząc do protestów rolników. Polska, obawiając się tańszej żywności z Ameryki Południowej (wołowina, cukier), głosowała przeciwko jej przyjęciu, jednocześnie wynegocjowała "bezpieczniki" ochronne. Pod koniec stycznia br. Parlament Europejski skierował umowę UE–Mercosur do TSUE. Skierowanie wniosku do TSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w PE zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

Mercosur - Polska zbiera materiały do skargi

W Radiu ZET zapytano ministra rolnictwa Stanisława Krajewskiego, dlaczego do tej pory polski rząd nie zaskarżył Mercosur do TSUE? - Bo zrobił to PE. Byliśmy cały czas w kontakcie z naszymi europosłami. Nie wykluczam tego, że taką skargę jeszcze złożymy. To są analizy, rozmowy – komentuje Gość Radia ZET Stefan Krajewski. Minister rolnictwa ujawnia jednak: - Taka skarga jest przygotowana, nie jest jeszcze ostatecznie gotowa, draft jest przygotowany, konsultowany z różnymi prawnikami. Jeszcze tylko 10 dni na złożenie takiej skargi? - To PiS tak przedstawia to stanowisko. My mamy potwierdzoną informację przez MSZ, że jest 60 dni na złożenie skargi od chwili opublikowania umowy. Informacja jest taka, że dziś, w najbliższych dniach będzie opublikowana ta kwestia – tłumaczył minister Krajewski w Radiu ZET.

Ile czasu zostało na złożenie skargi w sprawie Mercosur?

"PiS chce ukryć swoja nieudolność"

Minister Krajewski po debacie w Sejmie nad wotum nieufności ocenił, że wniosek o jego odwołanie nie zawiera ani jednego twardego faktu i jest aktem zemsty politycznej, za to, że po jego wejściu do ministerstwa "skończyły się układy, zaczęły się audyty i zostały złożone zawiadomienia do prokuratury". W ocenie Krajewskiego, za zawarcie umowy przez Unię Europejską z krajami Mercosur odpowiada PiS, a zrzucanie na niego winy przez politycznych oponentów, to próba przykrycia nieudolności rządów poprzedników. Mercosur to nieślubne dziecko Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, którym opiekowali się po kolei wszyscy ministrowie rolnictwa z PiS. Dziecko, które porzuciliście i dziś domagacie się od nas alimentów - powiedział w czwartek w Sejmie minister Krajewski,, zwracając się do ław opozycji.