Chodzi o dodatek aktywizacyjny, który ma zachęcać osoby pozostające bez zatrudnienia do powrotu na rynek pracy. Prawo do tego świadczenia zostało określone w art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 1 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620).

Tyle w 2026 roku wynosi świadczenie dla osób, które mimo przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych decydują się podjąć zatrudnienie

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od stawki zasiłku dla bezrobotnych i może sięgnąć maksymalnie 50 proc. przysługującego świadczenia. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek wynosi 1662 zł w pierwszych 90 dniach pobierania, a następnie 1305,20 zł. Oznacza to, że dodatek aktywizacyjny może wynieść:

831 zł przez pierwsze 90 dni,

652,60 zł po upływie tego okresu.

W sytuacji, gdy osoba bezrobotna zostanie skierowana przez urząd pracy do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od obowiązującej płacy minimalnej, dodatek pełni funkcję wyrównania różnicy do minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie jego wysokość nie może przekroczyć połowy kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powiatowy urząd pracy, który wypłaca to świadczenie, pobiera zaliczkę na podatek, uwzględniając przy tym 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W rezultacie do beneficjenta trafia kwota netto, a więc niższa od nominalnej wartości brutto dodatku.

Dodatek aktywizacyjny jest przeznaczony dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które posiadają prawo do zasiłku i spełniają jedno z określonych kryteriów:

samodzielnie znalazły pracę i podjęły zatrudnienie ,

, rozpoczęły pracę w niepełnym wymiarze czasu na podstawie skierowania z urzędu pracy, otrzymując wynagrodzenie niższe od minimalnej pensji.

Celem tego świadczenia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom, które decydują się na aktywizację zawodową – również w sytuacji, gdy ich zarobki nie osiągają poziomu ustawowego minimum.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każda osoba bezrobotna, która podejmie pracę, ma prawo do dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to nie jest przyznawane, jeżeli zatrudnienie następuje na podstawie skierowania do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Z dodatku wyłączone są także osoby, które samodzielnie podejmą pracę u pracodawcy, u którego były zatrudnione bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy. Prawo do wsparcia traci się również w przypadku podjęcia pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy, rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek albo podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu zorganizowanego przez urząd pracy.

Takie ograniczenia mają na celu skierowanie pomocy finansowej wyłącznie do osób rzeczywiście wchodzących na rynek pracy na nowych zasadach, a nie do tych, które korzystają z innych form wsparcia publicznego lub wracają do poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, należy wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w którym wnioskodawca figuruje jako osoba bezrobotna. Formularz można złożyć bezpośrednio w urzędzie albo przesłać online za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl – przy tej formie wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu podjęcia zatrudnienia. Dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia pracy, by nie stracić części świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

potwierdzenie podjęcia pracy zarobkowej (np. umowę o pracę albo umowę zlecenia) wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia,

zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o zatrudnieniu i zarobkach – jeśli dane te nie wynikają wprost z umowy,

oświadczenie określające, czy zatrudnienie zostało podjęte samodzielnie, czy na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej właściwego powiatowego urzędu pracy lub można go odebrać bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Ważne, aby wszystkie dokumenty były aktualne i wiernie odzwierciedlały rzeczywiste warunki zatrudnienia osoby ubiegającej się o świadczenie.

Bezrobotni, którzy samodzielnie znajdą zatrudnienie, mogą pobierać dodatek aktywizacyjny przez okres odpowiadający połowie czasu, jaki pozostał im do końca prawa do zasiłku. Dla przykładu: jeśli w chwili podjęcia pracy do wyczerpania zasiłku pozostają cztery miesiące, świadczenie będzie wypłacane przez dwa miesiące.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które podjęły pracę na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. W takim przypadku dodatek przysługuje przez cały niewykorzystany okres pobierania zasiłku, co oznacza dłuższe wsparcie finansowe.

Należy jednak pamiętać, że wraz z zakończeniem zatrudnienia prawo do dodatku wygasa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba bez przerwy podejmie kolejną pracę – wówczas wypłata świadczenia może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.