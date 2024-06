Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 zł. Zmiany te wpłyną także na wysokość kar karnoskarbowych oraz na limit działalności nierejestrowanej. Natomiast wcześniej, bo już 29 czerwca, wejdą w życie zmiany w kodeksie pracy.

Zmiany dla sprzedawców i oferujących mieszkania na portalach

Dyrektywa DAC7 zostanie wdrożona poprzez nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami (Dz.U. poz. 879). Zmiany te głównie dotyczą platform internetowych, które będą zobowiązane do gromadzenia danych o swoich użytkownikach i ich działaniach, w tym o sprzedawcach produktów, oferentach nieruchomości turystycznych oraz kierowcach korzystających z aplikacji do przewozu osób.

Zagraniczne portale, takie jak Vinted, Booking, Airbnb, Uber i Bolt, już zbierają dane o Polakach korzystających z ich usług, ponieważ dyrektywa DAC7 obowiązuje w krajach, w których te firmy mają swoje siedziby. Zebrane dane, zarówno z polskich, jak i zagranicznych platform, trafią do polskiego fiskusa, ponieważ platformy mają obowiązek raportowania tych informacji. W praktyce pozwoli to fiskusowi sprawdzić, którzy sprzedawcy internetowi, wynajmujący mieszkania za pośrednictwem portali oraz inni usługodawcy, nie płacili podatków. Celem nowelizacji i dyrektywy jest uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie oszustwom podatkowym.

Ważnym aspektem nowelizacji jest również wprowadzenie limitów dla prywatnej sprzedaży na portalach takich jak Allegro czy Olx. Platformy będą zbierać dane o sprzedawcach towarów, w tym także osobach dokonujących prywatnej sprzedaży, jeśli roczna sprzedaż przekroczy 2000 euro lub 30 transakcji. Co ważne, jeżeli użytkownik portalu odmówi przekazania danych, portal będzie miał prawo zablokować jego konto.

WIS, WIA, WIT i WIP

Od 1 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) i o pochodzeniu (WIP). Wnioski oraz pisma w sprawach tych informacji będzie można składać wyłącznie elektronicznie:

Odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIS poprzez konto w e-Urzędzie Skarbowym,Odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenie, przedłużenie ważności WIA oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIA poprzez konto na PUESC,Odwołania oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIT i WIP poprzez konto na PUESC.

Warto zaznaczyć, że składanie pism w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne. Ponadto, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie doręczał korespondencję elektronicznie:

W e-Urzędzie Skarbowym – w zakresie WIS,Na PUESC – w zakresie WIA, WIP i WIT.

Już od 1 stycznia 2024 roku wnioski o wydanie tych informacji można składać wyłącznie w formie elektronicznej (w e-Urzędzie Skarbowym lub PUESC).

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Limit dla działalności nierejestrowanej

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost limitu przychodów dla tzw. działalności nierejestrowanej oraz zmianę wysokości kar karnoskarbowych. Zgodnie z przepisami, przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że limit dla takiej działalności wzrośnie od 1 lipca z 3181,50 zł do 3225 zł. Podatnik, którego przychód nie przekroczy tej kwoty w żadnym miesiącu od lipca do grudnia, nie będzie musiał rejestrować swojej działalności.

Zmiany w Kodeksie pracy

Nieco wcześniej, bo już 29 czerwca wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, implementująca dyrektywę 2022/431. Nowe obowiązki spadną na pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w zakładach wykorzystujących toksyczne, a konkretnie reprotoksyczne, substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne. Innymi słowy, chodzi o sytuacje, w których pracownicy są narażeni na działanie takich szkodliwych substancji (określonych przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem pracy w odpowiednim rozporządzeniu).

Nowelizacja nałoży na tych pracodawców obowiązek zastępowania toksycznych (reprotoksycznych) substancji mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień narażenia. Pracodawcy będą również zobowiązani rejestrować prace z wykorzystaniem takich substancji oraz prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Zmiana wysokości kar z KKS

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wiąże się również z wyższymi grzywnami za wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe. Jeśli chodzi o wykroczenia skarbowe, od 1 lipca obowiązywać będą następujące kary:

Grzywna wynosić będzie od 430 zł do 86 tys. zł,

Mandat będzie wynosił od 430 zł do 21 500 zł,

Grzywna nałożona w wyroku nakazowym wynosić będzie 43 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa skarbowe, od 1 lipca obowiązywać będą następujące sankcje: