Bank Pekao przypomina, że oszuści stosują różnorodne metody, często wykorzystując motyw wakacyjny. Na przykład oferują fałszywe wyjazdy z podejrzanie wysokimi zniżkami lub próbują sprzedawać bilety na atrakcje, których w rzeczywistości nie posiadają. Najczęściej oszustwa te zaczynają się od niewinnego postu w mediach społecznościowych. Chociaż policja niedawno zatrzymała kilka osób zajmujących się tym procederem, to nadal nie zmienia istniejącego trendu.

Reklama

Uważaj na zbyt atrakcyjne oferty wakacyjne

Bank Pekao zaleca sprawdzanie wiarygodności ofert z atrakcyjnymi cenami, unikanie klikania linków w rozmowach z potencjalnymi sprzedawcami (szczególnie jeśli sugerują one dokonanie płatności w ten sposób) oraz weryfikowanie adresu strony przed zalogowaniem do bankowości elektronicznej. Oszuści często manipulują rozmówcami, kierując ich na fałszywe strony szybkich płatności, gdzie wyłudzają dane logowania do banku, co prowadzi do kradzieży pieniędzy z konta. Należy więc pamiętać, żeby:

Zawsze sprawdzać oferty z atrakcyjnymi obniżkami cen . Przed dokonaniem wpłaty należy się upewnić, czy dany obiekt rzeczywiście istnieje. Warto korzystać tylko z autoryzowanych biur podróży.

. Przed dokonaniem wpłaty należy się upewnić, czy dany obiekt rzeczywiście istnieje. Warto korzystać tylko z autoryzowanych biur podróży. Wszystkie rozmowy z usługodawcą należy prowadzić za pośrednictwem serwisu , z którego korzystamy. Nie należy klikać w przesyłane linki, zwłaszcza jeśli mają one służyć do dokonania płatności.

, z którego korzystamy. Nie należy klikać w przesyłane linki, zwłaszcza jeśli mają one służyć do dokonania płatności. Przed zalogowaniem do bankowości elektronicznej zawsze należy sprawdzić, czy adres strony jest poprawny -https://www.pekao24.pl/logowanie. Jeśli adres jest inny, lepiej nie próbować się logować.

Bank przypomina także o tym, żeby sprawdzać, od kogo kupujemy bilety. Często osoby zainteresowane koncertem, festiwalem czy innym wydarzeniem kulturalnym lub sportowym, które nie zdołały kupić biletów, decydują się na ich zakup od osób trzecich. Niestety, jest to dobra okazja dla oszustów, aby nieuczciwie pozyskać pieniądze lub dane.

W takich sytuacjach należy pamiętać, żeby kupować legalnie, sprawdzać na oficjalnej stronie organizatora czy odsprzedaż biletów jest dozwolona. Najlepiej dokonywać rozliczeń bezpośrednio przez portal, z którego korzystamy, unikać pośrednich transakcji, szczególnie na nieznanych stronach, do których adresy są przesyłane poprzez wiadomości SMS lub komunikatory internetowe.

Uważaj na karty płatnicze i kredytowe

Reklama

Podobnie jak na co dzień, także w wakacje należy zachować czujność w kwestii bezpieczeństwa danych kart płatniczych i kredytowych. Bank Pekao przypomina, aby:

Nie udostępniać nikomu numerów karty ani PIN-u , a w internecie korzystać z karty tylko po sprawdzeniu wiarygodności strony.

, a w internecie korzystać z karty tylko po sprawdzeniu wiarygodności strony. Przy wypłacaniu gotówki z bankomatu sprawdzić jego wygląd , ponieważ oszuści mogą stosować nakładki na klawiaturę i czytnik karty, umożliwiające odczytanie danych uwierzytelniających.

, ponieważ oszuści mogą stosować nakładki na klawiaturę i czytnik karty, umożliwiające odczytanie danych uwierzytelniających. Zasłaniać klawiaturę podczas wpisywania PIN-u .

. Ustawić rozsądne limity transakcji, co w przypadku kradzieży danych i karty zmniejsza możliwą skalę kradzieży środków.

Ostrożność przy podejmowaniu dodatkowej pracy na wakacje

Podobna ostrożność jest konieczna przy podejmowaniu dodatkowej pracy podczas wakacji. Bank Pekao przypomina, aby:

Sprawdzać, czy pracodawca figuruje w bazie CEIDG oraz KRS (obie są dostępne online). Należy unikać ofert, w których nie można znaleźć adresu firmy, a jedyny kontakt odbywa się mailowo lub telefonicznie.

(obie są dostępne online). Należy unikać ofert, w których nie można znaleźć adresu firmy, a jedyny kontakt odbywa się mailowo lub telefonicznie. Nie przelewać potencjalnemu pracodawcy pieniędzy ani nie podawać żadnych danych związanych z logowaniem do banku, w tym numerów karty płatniczej. Oszuści mogą próbować manipulować rozmową, twierdząc, że dane karty są potrzebne do rozliczeń, co jest nieprawdą - podobne preteksty wykorzystują oszuści prowadzący kampanie phishingowe przez SMS-y.

Oszuści mogą próbować manipulować rozmową, twierdząc, że dane karty są potrzebne do rozliczeń, co jest nieprawdą - podobne preteksty wykorzystują oszuści prowadzący kampanie phishingowe przez SMS-y. Nie płacić prowizji za dostęp do ofert pracy - legalność organizacji można sprawdzić w Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Bezpieczeństwo urządzeń używanych na co dzień

Bank Pekao podkreśla również, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo urządzeń używanych na co dzień, zwłaszcza tych służących do logowania się do bankowości internetowej. Należy pamiętać o:

Korzystaniu z programów antywirusowych.Regularnym aktualizowaniu oprogramowania, w tym systemu operacyjnego.Unikaniu logowania się do publicznych sieci Wi-Fi.Sprawdzaniu uprawnień aplikacji instalowanych na smartfonach.

Bank przypomina także, że ofiary oszustw mogą skontaktować się z bankiem na wiele sposobów, w tym przez infolinię, aby zablokować dostęp do karty i bankowości elektronicznej.