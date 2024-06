Koniec czerwca - koniec tarcz?

Z końcem czerwca kończą się dotychczasowe tarcze osłonowe wprowadzone przez poprzednią ekipę rządzącą. Rząd Donalda Tuska utrzymał je przez pierwszych 6 miesięcy tego roku. Do 30 czerwca przedłużono maksymalną cenę energii elektrycznej na poziomie 412 zł za MWh netto do limitu zużycia wynoszącego 1500 kWh dla gospodarstw domowych. Ceny gazu były natomiast zamrożone dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh. Od lipca ceny energii regulować będą nowe przepisy. Ograniczą one wzrost rachunków, ale podwyżek i tak nie unikniemy.

O ile wzrosną rachunki za prąd?

Ceny energii w drugiej połowie 2024 roku reguluje nowa ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Przedłuża ona obowiązywanie ceny maksymalnej za prąd, ale na nieco wyższym poziomie niż dotychczas. Od 1 lipca do końca grudnia 2024 r. maksymalna stawka za energię elektryczną wyniesie 500 zł/MWh, bez limitu zużycia. Dla małych i średnich firm, podmiotów użyteczności publicznej i instytucji samorządowych cena maksymalna prądu wyniesie 693 zł za MWh.

Obecnie stawka za energię elektryczną bez rządowego wsparcia wynosi 739 zł/MWh. Dostawcy prądu i gazu zostali zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę taryf dla gospodarstw domowych do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 20 czerwca. Wszyscy już je złożyli. Nowe taryfy powinny być zatwierdzone przed 1 lipca. Według analiz URE cena taryfowa energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 i 2025 r. może wynieść poniżej 600 zł/MWh.

Jakiego wzrostu rachunków możemy się więc spodziewać? Jak szacuje URE po uwzględnieniu dodatkowych opłat, w przypadku odbiorów zużywających do 2 MWh prądu rocznie, rachunki mogą wzrosnąć o około 30 zł miesięcznie.

Co dalej z cenami gazu?

Od 1 lipca ceny gazu nie będą już zamrożone na poziomie 200,17 zł netto za MWh. Cena taryfowa, bez rządowej osłony wynosi obecnie około 290 zł/MWh. Nowe przepisy w drugiej połowie roku wprowadzą cenę maksymalną gazu, która ma być równa przeliczonej na nowo taryfie największego sprzedawcy. Powinniśmy ją poznać do końca czerwca. Jak przewiduje URE „cena gazu dla gospodarstw domowych w nowej taryfie dla największego sprzedawcy gazu w Polsce, czyli PGNiG Obrót Detaliczny, może być o około 30 zł/MWh wyższa niż obecna cena zamrożenia".

Dla kogo bon energetyczny?

Gospodarstwa domowe o niższych dochodach będą mogły ubiegać się o bon energetyczny. Przysługuje on rodzinom, w których dochód rozporządzalny na osobę wynosi nie więcej niż 1700 zł. Po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.W przypadku gospodarstw dwu lub trzyosobowych dofinansowanie na zapłatę rachunków wyniesie 400 zł. Dla 4-5-osobowych rodzin będzie to 500 zł, a dla 6-osobowych i większych - 600 zł. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 2500 zł będą mogły otrzymać 300 zł.

Jeśli natomiast energia elektryczna służy do ogrzewania, wartość bonu będzie dwukrotnie wyższa (od 600 do 1200 zł). Jest to jednorazowe świadczenie. Takie wsparcie może otrzymać nawet 3,5 mln gospodarstw domowych. Wnioski o bon będzie można składać do gmin od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.