Świadczenie urlopowe 2025 - czym jest?

Świadczenie urlopowe to jednorazowa wypłata w ciągu roku dla pracownika, który weźmie co najmniej 14 dni ciągłego urlopu kalendarzowego. Niemniej jednak, nie każdy pracownik ma do niego prawo, ponieważ nie wszyscy pracodawcy muszą je wypłacać i nie jest to ich obligatoryjne działanie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy w Polsce, którzy zatrudniają minimum 50 pracowników na pełny etat, mają obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Natomiast, jeśli na początku roku liczba zatrudnionych na pełny etat jest niższa niż 50, pracodawca ma wybór: może utworzyć ZFŚS lub wypłacić świadczenie urlopowe.

O ile utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub wypłata świadczenia urlopowego nie jest obligatoryjna, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników o rezygnacji z tych opcji w określony sposób. Natomiast, jeśli pracodawca zdecyduje się na wypłatę świadczenia urlopowego, musi przestrzegać zasad zawartych w ustawie o ZFŚS.

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie urlopowe wynosi 2 723,40 zł. Dla pracowników młodocianych przysługuje ono w wysokości odpisów podstawowych, zależnie od roku nauki:

Pierwszy rok nauki: 363,12 zł,

Drugi rok nauki: 435,74 zł,

Trzeci rok nauki: 508,37 zł.

Dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wysokość świadczenia urlopowego wynosi 3631,20 zł. Warto dodać, że wysokość świadczenia urlopowego, zarówno dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, jak i pozostałych, jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Świadczenie urlopowe 2025 – dla kogo?

Świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który w danym roku kalendarzowym weźmie urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. Do tego okresu wliczane są wszystkie dni, w tym dni wolne od pracy. Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo w ciągu roku. Wypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego niesie dla pracodawcy korzyści finansowe. Świadczenie to, do wysokości podstawowego odpisu, nie podlega składkom ZUS i może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać o obowiązku opodatkowania tego świadczenia.

Wypłata świadczenia urlopowego 2025

Pracownik powinien otrzymać świadczenie urlopowe najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem 14-dniowego urlopu. Celem tego dodatku jest wsparcie finansowe pracowników podczas wypoczynku.

Świadczenie urlopowe a "wczasy pod gruszą"

Świadczenie urlopowe często jest mylone z dofinansowaniem do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), popularnie zwanym "wczasami pod gruszą". Świadczenie urlopowe jest obligatoryjne dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, natomiast "wczasy pod gruszą" są świadczeniem fakultatywnym, zależnym od decyzji pracodawcy i możliwości finansowych ZFŚS.

