Choć mężczyźni wciąż zarabiają średnio więcej niż kobiety, to ta różnica w rok zmniejszyła się o mniej więcej jedną czwartą – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. "Rzeczpospolita" zauważa, że 8717,18 zł brutto wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w styczniu 2025 r. według opublikowanych w środę danych GUS. "Wśród kobiet średnia płaca to około 8385 zł, wśród mężczyzn – 9041 zł" - pisze dziennik.

Tempo wzrostu płac u kobiet

Gazeta dodaje, że w styczniu br. mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła 6882,80 zł brutto, była więc o 21 proc. niższa od średniej. "Dla kobiet mediana wyniosła około 6734 zł, dla mężczyzn 7033 zł" - podaje gazeta. "Rzeczpospolita" zwróciła uwagę, że w danych za styczeń 2025 r. uwagę zwraca tempo wzrostu płac w podziale na płeć. "O ile mediana wynagrodzeń wśród kobiet urosła o 16,6 proc., o tyle wśród mężczyzn o 13,9 proc. (średnio o 15,3 proc.). Podobnie jest w przypadku średniego wynagrodzenia" - czytamy.

Lubnauer o podwyżkach

Jak przypomniała niedawno wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer nauczyciele "otrzymali już blisko 40 proc. podwyżki skumulowanej w przypadku nauczycieli początkujących i 36,5 proc. w przypadku mianowanych i dyplomowanych". Związkowcy mówią jednak, że to było tylko konieczne wyrównanie.

Dostrzegamy tę 30-procentową podwyżkę z ubiegłego roku, ale trzeba pamiętać, że była ona po prostu koniecznością.Wielu nauczycieli zaczęło wtedy masowo odchodzić z zawodu. Inflacja wynosiła kilkanaście procent, a poprzedni rząd latami zaniedbywał wzrost wynagrodzeń. Doszło do tego, że nauczycielom – zarówno początkującym, jak i mianowanym – trzeba było wypłacać dodatki wyrównawcze. To było skandaliczne - powiedział Krzysztof Wojciechowski z oświatowej "Solidarności". Dodał, że w tym roku nauczyciele dostaną 5-procentową podwyżkę – "i to zdecydowanie za mało".