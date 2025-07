Nicole Sochacki-Wójcicka to jedna ze znanych i popularnych influencerek. Mama Ginekolog, bo tak tytułuje się w sieci, wzbudza dosyć duże kontrowersje. Ma wielu fanów, ale też krytyków swojej działalności.

Mama Ginekolog sprzedaje dom w Grecji

Na swoim koncie ma kilka medialnych afer. Jej profil śledzi niemal milion osób. Poza tym, że prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, jest również lekarką, ale także bizneswoman.

Mama Ginekolog zarabia głównie na sprzedaży artykułów ze swojego sklepu internetowego. Inwestuje także w nieruchomości. To właścicielka domu na Santorini, w którym spędza wakacje. Na greckiej wyspie posiada też dom na wynajem.

Tyle Mama Ginekolog chce za dom w Grecji

Mimo, że na nim zarabia, teraz postanowiła wystawić go na sprzedaż. Na jednej z greckich stron internetowych pojawiło się ogłoszenie dotyczące właśnie nieruchomości należącej do Mamy Ginekolog. Ile to kosztuje? Influencerka chce ją sprzedać za około 1 232 000 złotych.

Dom ma 58 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim dwie sypialnie oraz dwie łazienki. W willi jest także jacuzzi, pomieszczenie gospodarcze oraz klimatyzacja. Nieruchomość posiada również dziedziniec i taras. W opisie można przeczytać, że wyróżnia się "wyjątkową architekturą".