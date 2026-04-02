Weryfikacja stażu pracy w kilka sekund? ZUS ułatwia życie pracodawcom

oprac. Anna Rymkiewicz
2 kwietnia 2026, 15:10
Pracodawcy mogą zweryfikować wydawane przez ZUS elektroniczne zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. W tym celu Zakład wprowadził na swojej stronie internetowej usługę, która weryfikuje autentyczność zaświadczenia – poinformował ZUS.

Od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych mogą zwrócić się do pracodawcy, aby doliczył im do stażu pracy inne okresy aktywności zawodowej niż te wykonywane na podstawie umowy o pracę. Przepisy dotyczące stażu pracy wchodzą w życie etapami. Dla sektora prywatnego będą stosowane od 1 maja 2026 r.

Zaświadczenia o ubezpieczeniu wydawane przez ZUS

Zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy wydaje na wniosek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W informacji prasowej ZUS poinformował, że przygotował dla pracodawców narzędzie potwierdzające autentyczność elektronicznych zaświadczeń. Dostępne jest na stronie internetowej Zakładu.

ZUS poinformował, że w celu weryfikacji „należy wejść na stronę zus.pl, kliknąć kafelek Wyszukiwarki i usługi, a następnie link »Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniom lub opłacaniu składek, będącego odpowiedzią ZUS na wniosek USP (usługa na portalu eZUS)«”.

Nowe narzędzie ZUS do weryfikacji autentyczności zaświadczeń

Po wgraniu zaświadczenia przedstawionego przez pracownika system wyświetli pracodawcy wynik w formie komunikatu. „Zaświadczenie zostało pomyślnie zweryfikowane” oznacza, że w bazie ZUS znajduje się zaświadczenie o treści identycznej z tą w przesłanym pliku. Komunikat „Zaświadczenie zostało zweryfikowane jako nieprawidłowe” oznacza, że w bazie nie ma zaświadczenia o identycznej treści.

Według ZUS przyczyną nieprawidłowości może być m.in. zmiana treści zaświadczenia.

Aby wyjaśnić sytuację, pracownik, którego ono dotyczy, powinien zgłosić się osobiście do placówki ZUS albo umówić się na e-wizytę” – przekazał Zakład.

Usługa nie weryfikuje zaświadczeń, które ZUS wydaje na podstawie innych wniosków, np. składanych na formularzu US-7” – podkreślił ZUS.

Statystyki wydanych zaświadczeń o stażu pracy

Zakład poinformował również, że w pierwszym kwartale 2026 r. wpłynęło 587 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o stażu pracy. ZUS wydał już blisko milion takich zaświadczeń.

Powiązane
emerytura, pieniądze, emeryt
3700 brutto emerytury - tyle masz szanse dostać od ZUS, na jaką emeryturę masz szanse?
Komu przysługują dodatkowe dni urlopu w 2026 roku?
Dodatkowe pełnopłatne 12 dni wolnego w 2026 roku. Pracodawca nie może odmówić
praca, komputer, praca w nocy, dodatek
Nawet 961 zł więcej do wypłaty w kwietniu 2026. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
