Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zasady przyznawania dodatku za pracę w godzinach nocnych określa art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Wysokość dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej wyliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca jest zobowiązany do jego wypłaty niezależnie od rodzaju umowy czy wysokości podstawowej pensji pracownika. W sytuacji, gdy praca nocna wykonywana jest poza siedzibą przedsiębiorstwa, możliwe jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego kwota powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w nocy.

Kto może otrzymać dodatkowe 961 zł do pensji w kwietniu 2026?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w tym czasie, niezależnie od rodzaju zawartej umowy czy wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Jego wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin w porze nocnej oraz obowiązującej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia.

W kwietniu 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 168 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 168 godz. = 28,61 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

28,61 zł × 20% = 5,72 zł

Jeśli pracownik przepracuje w kwietniu 168 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

168 godz. × 5,72 zł = 960,96 zł

Po zaokrągleniu daje to 961 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje osiem godzin mieszczących się w przedziale między 21:00 a 7:00, jednak jej dokładne ramy czasowe określa pracodawca – najczęściej w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. W praktyce może to być np. przedział 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 albo 23:00–7:00. Warto przy tym pamiętać, że ustalone godziny pory nocnej nie muszą być takie same dla wszystkich pracowników – mogą być dostosowane do charakteru stanowiska lub obowiązującego systemu pracy.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Dodatek za pracę w godzinach nocnych stanowi istotny element wynagrodzenia, a jego wypłata jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. Wysokość tego świadczenia zależy od liczby godzin przepracowanych w nocy oraz od obowiązującej w danym roku płacy minimalnej. W marcu 2026 r. osoby wykonujące pracę w porze nocnej mogą otrzymać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie sięgające nawet 961 zł brutto.