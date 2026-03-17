Najlepszym i często praktykowanym sposobem na wydłużenie sobie urlopu jest branie dni wolnych w okolicach długich weekendów. Tych w 2026 roku jest kilka: przed nami majówka i czerwcówka, za to w drugiej połowie roku pracodawcy będą zmuszeni oddać dzień wolny za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), które wypada w sobotę. W jaki jeszcze sposób można zwiększyć pulę dni wolnych?

8 dni wolnego dla kobiet, 12 dni wolnego dla mężczyzn

Tylko w 2026 roku pracownikom przysługuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Za te, które przypadają w sobotę, pracodawcy oddadzą inny dzień wolny. Oprócz urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, pracownik może również skorzystać z puli 5 dni urlopu bezpłatnego, jednak trudno traktować je jako urlop wypoczynkowy.

Reklama

Oprócz pełnopłatnych dni na opiekę, które przysługują rodzicom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, pracownikom przysługują także dni wolne z tytułu krwiodawstwa. Skorzystać mogą z nich osoby oddające krew.

Reklama

Kobietom przysługuje 8 takich dni, a mężczyznom 12. Krwiodawca może również skorzystać z wolnego na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

100 proc. płatne chorobowe? Wtedy ZUS wypłaci Ci pełną pensję w 2026 r.
100 proc. płatne chorobowe? Wtedy ZUS wypłaci Ci pełną pensję w 2026 r.

Zobacz również

Pełnopłatne dni wolne, których pracodawca nie może odmówić

Od 20 kwietnia 2023 roku honorowym dawcom krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym. Wcześniej krwiodawcy otrzymywali tylko jeden dzień wolny: w dniu donacji, zmieniła to jednak nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dni wolnych, dokumentem, który poświadcza prawo do tego uprawnienia jest zaświadczenie z punktu krwiodawstwa.

O ile tylko nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, warto skorzystać z tej możliwości i zyskać dodatkowe dni wolnego.

Ważne

Dobra praktyka nakazuje, by z wyprzedzeniem informować przełożonego o swoich planach urlopowych, by te dodatkowe dni nie były zaskoczeniem i nie wpływały negatywnie na organizację pracy.

Z punktu widzenia pracownika jest to atrakcyjny bonus, jednak sens tego przywileju jest głębszy: mimo ogromnego postępu medycyny ludzie wciąż nie potrafią wytwarzać czerwonych krwinek, zatem krwi nie da się niczym zastąpić. Jedynym źródłem krwi potrzebnej w lecznictwie są dawcy. Jedna donacja może pomóc nawet kilku pacjentom.