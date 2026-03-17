Składki i wsparcie państwa, ile naprawdę trafia na Twoją emeryturę?

W 2026 roku wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosą około 494 miliardów złotych. Z tego 403 miliardy złotych pochodzą ze składek pracowników i pracodawców, to aż 82% całego budżetu. Resztę, czyli około 91 miliardów złotych, dokłada państwo, aby zrównoważyć różnicę między tym, co wpływa ze składek, a tym, co trzeba wypłacić emerytom.

Dla przeciętnego pracownika ze średnią pensją 7 000 zł brutto oznacza to, że co miesiąc na ZUS trafia około 1 550 zł, połowa z kieszeni pracownika, połowa od pracodawcy. Jednak większość tych pieniędzy nie trafia bezpośrednio na przyszłą emeryturę płatnika, lecz jest przeznaczana na bieżące świadczenia.

Demografia, coraz mniej pracujących, coraz więcej emerytów

Największym wyzwaniem dla systemu jest starzejące się społeczeństwo. Średni wiek przejścia na emeryturę wynosi dziś około 61-64 lat. Jednocześnie rośnie wskaźnik obciążenia demograficznego, w 2026 roku przypada średnio 1,6 osoby pracującej na każdego emeryta. W kolejnych latach liczba pracujących w stosunku do emerytów może spadać jeszcze bardziej, co oznacza większe obciążenie dla ZUS.

Ile kosztuje naszą emeryturę państwo i my sami?

Średnia emerytura w Polsce wynosi około 3 700 zł brutto miesięcznie, czyli 44 400 zł rocznie. Aby system działał, państwo musi dokładać do ZUS około 18% całkowitych wpływów, resztę pokrywają składki pracowników i pracodawców. W praktyce oznacza to, że bez dopłaty z budżetu system mógłby nie wywiązać się z wypłat.

Przyszłość emerytur, co można zmienić?

Eksperci wskazują na dwa główne kierunki reform: wydłużenie aktywności zawodowej Polaków i zwiększenie oszczędności prywatnych. Programy takie jak IKE i IKZE pozwalają odkładać dodatkowe środki na starość, co częściowo odciąża ZUS.

Wydłużenie wieku pracy i dodatkowe oszczędności mogą pomóc utrzymać równowagę systemu, ale konieczne jest też odpowiednie zarządzanie składkami i stabilne finansowanie ze strony państwa.

Co dalej?

Polski system emerytalny działa dzięki współpracy pracowników, pracodawców i państwa. W 2026 roku państwo dopłaci do emerytur około 91 miliardów złotych, czyli 18% całkowitych wpływów. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby emerytów przyszłość systemu wymaga zarówno reform strukturalnych, jak i większej odpowiedzialności samych Polaków w odkładaniu na emeryturę.

Bez działań już teraz, przyszli emeryci mogą stanąć przed pytaniem: czy moje składki wystarczą, by żyć godnie?