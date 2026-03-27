Daje to opiekunom 14. miejsce w wykazie 17 deficytowych w skali całej Polski profesji w tegorocznym Barometrze Zawodów – prognozie opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Podaż pracy w usługach opiekuńczych jest dziś zbyt mała względem rosnącego zapotrzebowania i ta luka będzie narastać" – powiedziała gazecie Ewa Gałecka-Burdziak, profesor SGH w Katedrze Ekonomii.

Deficyt opiekunów w Polsce

Według przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” danych Dun & Bradstreet, w marcu br. w sektorze pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób z niepełnosprawnością działało już 5,4 tys. podmiotów (w tym 4,4 tys. z zakwaterowaniem) – o 35 proc. więcej niż dekadę wcześniej.

Niedobór pracowników może stać się barierą w rozwoju dla jednej z najbardziej perspektywicznych branż – usług opiekuńczych dla osób starszych - pisze „Rz".

Demografia osób starszych w Polsce

Gazeta przytacza dane GUS, według których w połowie 2025 r. już ponad 3,1 mln mieszkańców Polski miało co najmniej 75 lat. Prognozy demograficzne zakładają, że w 2030 r. liczba osób 75+ wzrośnie do 4 mln.