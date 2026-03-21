Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała w wypowiedzi dla "Faktu", że prace nad tym rozwiązaniem wciąż trwają, a wcześniejszy projekt wymagał kilku zmian. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie jak największej elastyczności zarówno dla gmin, jak i osób, które chciałyby ze wsparcia skorzystać.

Najem dla seniorów. Zmiany w projekcie

Wprowadziliśmy kilka ważnych zmian, np. z najmu będą mogły skorzystać zarówno osobysamotnie gospodarujące, jak i osoby ze współmałżonkami. Dajemy gminom większą elastyczność, tak by z pomocy mogli skorzystać także mieszkańcy niższych pięter. Proponujemy skuteczniejszą egzekucję umów między gminą a podnajemcą. Chodzi o zabezpieczenie prawa seniora w sytuacji, gdy będzie chciał powrócić do mieszkania, które jest jego własnością — przekazała Marzena Okła-Drewnowicz. Nie określiła jednak, kiedy rozwiązanie to może być wprowadzone.

Z danych Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej wynika, że 60 proc. seniorów jest właścicielami mieszkań, jednak 80 proc. z nich nie jest zainteresowanych zmianą miejsca. Seniorzy zamieszkujący lokale położone na wyższych kondygnacjach w budynkach bez wind, będą mogli wystąpić do gminy o najem mieszkania dostosowanego do ich potrzeb. Ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, oddadzą tymczasowo swoje mieszkania do użytkowania gminie, a w zamian otrzymają inne.

Umowa najmu senioralnego

Samorządy będą mogły podnajmować wynajęte od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność. Jeśli senior zrezygnuje z wynajmu od gminy, mieszkanie stanowiące jego własność zostanie mu zwrócone. Przy umowie najmu senioralnego nie będzie obowiązywał przepis pozwalający na przejęcie najmu lokalu komunalnego po śmierci seniora.

Umowę najmu senioralnego z gminą mogliby zawrzeć seniorzy, którzy zamieszkują we własnych mieszkaniach. Na dodatek ich lokal musi znajdować się w bloku lub kamienicy bez windy.

Przy umowie najmu senioralnego nie obowiązywałoby kryterium dochodowe. Seniorzy otrzymywaliby do dyspozycji mieszkanie z zasobu komunalnego ze względu na wymianę mieszkaniami z gminą