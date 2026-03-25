Najniższa emerytura od marca wynosi 1978 zł brutto

Seniorzy dostają wyższe przelewy od marca 2026. To efekt corocznej marcowej waloryzacji świadczeń, która w 2026 roku wyniosła 5,3%. Mechanizm ten ma na celu dostosowanie emerytur do rosnących kosztów życia i inflacji. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury wzrosła do 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł "na rękę". Na jej podstawie wyliczana jest wysokość trzynastej emerytury, która wynosi brutto tyle samo co najniższa emerytura.

ZUS przyśpiesza wypłaty. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej

Z harmonogramu wypłat wynika, że osoby, które standardowo otrzymują emeryturę 6. dnia miesiąca, tym razem dostaną pieniądze szybciej. W 2026 roku 6. dzień miesiąca wypada w Poniedziałek Wielkanocny, a ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze.

To oznacza, że wszyscy, którzy dostają emeryturę 6. dnia miesiąca otrzymają ją wcześniej , bo już w piątek 3 kwietnia.

Przypomnijmy, że standardowo ZUS wypłaca emerytury i renty 1., 6., 10., 15., 20. i 25 kwietnia.

To nie wszystko. Do wypłaty 3 kwietnia dołączy 13. emerytura

Kwietniowe przelewy są wyjątkowe jeszcze z jednego powodu. W tym miesiącu ZUS wypłaca tzw. 13. emeryturę. To dodatkowe świadczenie, które trafia do seniorów razem z podstawową emeryturą. Dla wielu osób oznacza to wyraźnie wyższą kwotę na koncie niż zwykle.

13. emerytura 2026 - ile wyniesie netto?

Kwota brutto 13. emerytury jest taka sama dla wszystkich - 1978,49 zł, ale już wysokość przelewu może się różnić.

około 1638 zł netto – dla niższych świadczeń,

– dla niższych świadczeń, około 1563 zł netto – przy wyższych emeryturach (powyżej 2500 zł).

Różnice wynikają ze składki zdrowotnej (6%) i podatku dochodowego (12%).

Podsumowując, seniorzy pobierający najniższe świadczenia otrzymają w kwietniu około 1800 zł netto emerytury podstawowej oraz 1638 zł netto 13. emerytury. Łącznie daje to dokładnie 3438 zł netto.