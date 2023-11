Październik, listopad i grudzień to w miastach i gminach "szczyt sezonu" jeśli chodzi o podejmowanie decyzji ws. wysokości podatków i opłat lokalnych, które mają obowiązywać w przyszłym roku. Wśród nich jest również tzw. podatek od psa. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że gminy mogą, ale nie muszą go wprowadzać. Samorządy mogą również same decydować o stawce. Specjalne rozporządzenie ministerstwa finansów określa jedynie maksymalne stawki. Ich wysokość związana jest wysokością inflacji. Z tego względu maksymalne stawki na przyszły rok mogą być sporo wyższe od tych obowiązujących w tym roku. W przypadku opłaty za psa kwota wzrosła ze 150,93 zł do 173,57 zł.

Opłata za posiadanie psów – jakie zasady panują w poszczególnych miastach?

Część miast jakiś czas temu zrezygnowała z pobierania opłat za posiadanie psów. Przykładem może być Warszawa, gdzie - jak czytamy na oficjalnej stronie urzędu - radni po prostu nie podjęli uchwały w tej sprawie. Inny przykład to Poznań. Miasto nie pobiera opłaty od posiadania psów od stycznia 2016 r.

W samorządach, które pobierają opłatę, najczęściej jest ona sporo niższa do maksymalnej dopuszczalnej stawki określonej przez ministerstwo finansów. Przykładowo, w Kraśniku (woj. lubelskie) stawka za 2023 r. to 50 zł za jednego psa. W Sopocie – 84 zł rocznie. W Krakowie – 36 zł.

Kto wg ustawy może być zwolniony z opłaty za posiadanie psów?

Zgodnieustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty za posiadania psów nie pobiera się od:

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zwolnienia z podatku od psów stosowane przez samorządy

Część samorządów, w których obowiązuje opłata za posiadanie psa, na własną rękę zwalnia z niej niektórych właścicieli. Przykładem mogą być wspomniane już Kraków i Sopot. W Sopocie opłata nie dotyczy osób, które przygarnęły psa z tamtejszego schroniska.Podobna reguła obowiązuje w Krakowie – tam zwolnienie z opłaty dotyczy czworonogów przygarniętych ze schroniska w Krakowie. Z stolicy Małopolski z opłat za psa zwalnia też: