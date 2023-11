Polacy nie mają oszczędności

Prawie 4 na 10 Polaków po utracie pracy nie miałoby z czego żyć – wynika z badań „Budżety domowe Polaków” Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co piąty Polak nie posiada żadnych oszczędności (19 proc.), prawie tyle samo osób (17 proc.) w przypadku utraty pracy byłoby w stanie utrzymać się najwyżej przez miesiąc.

Prawie 9 proc. Polaków jest w jeszcze gorszej sytuacji. Z powodu zadłużenia lub opóźnień w spłacie kredytu są wpisani do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Ilu Polaków jest w stanie cokolwiek odłożyć?

Trzy miesiące to okres, w którym niemal 30 proc. Polaków byłaby w stanie poradzić sobie finansowo po utracie pracy. To według ekonomistów minimalny poziom oszczędności, jaki powinien posiadać każdy z nas, by czuć się w miarę bezpiecznie i mieć czas na znalezienie nowego zatrudnienia.

15 proc. pytanych odpowiedziało, że oszczędności wystarczy im na maksymalnie pół roku. Zaledwie 7 proc. osób odłożyło tyle, by móc utrzymać się przez rok. Poduszkę finansową na więcej niż rok ma 14 proc. Polaków.

Oszczędności Polaków. Wnioski z badania

Chociaż większość Polaków pracuje, to nie przynosi im to oszczędności. Mimo że płaca minimalna rośnie, coraz wyższe koszty utrzymania sprawiają, że wypłaty wystarcza głównie na podstawowe potrzeby. Jak zauważają autorzy badania, jeszcze kilka lat temu według danych GUS za płacę minimalną pracowało 1,6 mln osób, obecnie według szacunków rządu to już 3,6 mln osób.

- Widać w tym obszarze wyraźną polaryzację społeczeństwa. Z jednej strony mamy osoby ze sporymi oszczędnościami zapewniającymi im spokojne patrzenie w przyszłość, a z drugiej takich, którzy nie mają nic i poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego na bardzo niskim poziomie. To rodzi stres finansowy, który przekłada się na zdrowie, samoocenę i relacje rodzinne. Niestety zazwyczaj nie jest to ich wybór, ale rezultat bardzo niskich dochodów uniemożliwiających jakiekolwiek odkładanie środków finansowych na przyszłość - podsumowuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić?

Kwoty, jakie jesteśmy w stanie zaoszczędzić są przeważnie niewielkie, wystarczające na około miesiąc utrzymania. Prawie 40 proc. z nas ma odłożonych na koncie nie więcej niż 5 tys. złotych. Z tego 13 proc. ma maksymalnie tysiąc złotych oszczędności. Taki sam odsetek osób zgromadził od tysiąca do 3 tys. zł. I tyle samo osób ma odłożonych od 3 do 5 tys. złotych.

Od 5 do 10 tys. zł udało się uzbierać 15 proc. osób. Podobny procent osób ma na koncie od 10 do 30 tys. Trzech na dziesięciu Polaków posiada od 30 do ponad 100 tys. zł oszczędności - po 10 proc. w przedziałach - od 30 do 50 tys. zł, od 50 do 100 tys. zł i powyżej 100 tys. zł.