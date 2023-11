Polacy chcą pracować w IT

Ponad połowa Polaków w wieku 30-59 lat, którzy rozważają zmianę pracy, zastanawia się nad branżą IT - wynika z badania „Reskilling oczami Polaków", przeprowadzonego przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars we współpracy z Amazon. Tak duży wzrost zainteresowania branżą informatyczną w Polsce, to dla pracodawców wskazówka, że warto rozwijać działalność w tym kierunku.

Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii - mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon. Według danych Eurostatu, Polska zajmuje 27. miejsce w Europie pod względem kompetencji cyfrowych.

Dlaczego Polacy chcą pracować w IT? Ile zarabiają programiści?

Przyczyną tak dużego zainteresowania zmianą branży na IT są pieniądze. 72 proc. chętnych jako powód podaje oczekiwane zarobki. O jakich kwotach mowa? Według danych Just Join IT w 2023 roku początkujący w branży programiści przy umowie B2B mogą liczyć na 8,5 tys. zł netto, osoby ze średnim doświadczeniem nawet na ponad 17 tys. zł, a starsi specjaliści na ponad 24 tys. zł

Możliwości rozwoju osobistego przekonują 36 proc. pytanych. Podobna liczba osób (35 proc.) wskazuje na potencjał rozwojowy tej branży.

Co więcej, rozważania pracowników za temat zmiany pracy nie są tylko teoretyczne, bo 35 proc. ankietowanych podjęło już działania w tym kierunku. Na czym polegają? Przede wszystkim zainteresowani szukają informacji o specyfice pracy w informatyce. Podejmują też różne formy dokształcania, między innymi online. Bardziej otwarte na zmianę są kobiety, ale mają one również więcej obaw z tym związanych.

Stereotypy o branży IT

Główne obawy potencjalnych pracowników dotyczą przekonania o szybkim tempie pracy w branży IT, stresie i konieczności używania języka angielskiego.

Większość społeczeństwa jest przekonana, że pracaprogramistów i innych specjalistów IT wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej. I chociaż Polacy nie mają wątpliwości, że warto wybrać tę ścieżkę kariery, to ponad połowa jest zdania nie jest to branża, do której można się przekwalifikować w każdym wieku.

Większość osób (65 proc.) uważa natomiast, że w IT tak samo dobrze mogą się odnaleźć zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Co trzeci twierdzi, że to bardziej męska branża.