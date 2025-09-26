Masło jest tym produktem, który w wielu domach szybko znika. Wiele osób używa go nie tylko do smarowania pieczywa, ale także gotowania czy pieczenia. Każda promocja, dzięki której można kupić je w niższej cenie jest wręcz na wagę złota. Można nie tylko zaoszczędzić, ale też zrobić zapasy.

Promocja na masło. W jaki dzień zrobić zakupy w Lidlu?

Na początku tego tygodnia masło można było kupić w niższej cenie w sklepach sieci Biedronka. Teraz to Lidl kończy tydzień z dobrym masłem w dobrej, promocyjnej cenie. Trzeba się spieszyć, bo promocja ta trwa tylko przez jeden dzień. Masło w obniżonej cenie będzie można kupić tylko w sobotę 27 września.

Darmowe masło w Lidlu. Jaki produkt jest w promocji?

Oferta na dobre masło w niższej cenie, jaką proponuje Lidl dotyczy jednego, konkretnego produktu. To masło ekstra 83 proc. marki Pilos w kostkach, które ważą 200 gram. W promocyjnej cenie kosztuje ono 4,75 zł za sztukę. To 36 proc. mniej niż wynosi jego cena regularna, czyli 7,49 zł.

Niższa cena masła w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

W ramach tej promocji obowiązują limity. Oznacza to, że w naszym koszyku mogą podczas jednego dnia zakupów znaleźć się 3 kostki masła w ramach obowiązującej w Lidlu promocji.

Niższa cena masła w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji na masło marki Pilos w sklepach sieci Lidl należy posiadać aplikację Lidl Plus. Jest ona dostępna za darmo. Wystarczy ściągnąć ją na telefon. W aplikacji dostępny jest specjalny kupon. Trzeba aktywować go w kasie, by kupić masło w promocyjnej cenie.